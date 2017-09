"Un beau soleil intérieur" : un film très beau, une très bonne Binoche, et un très grand Depardieu

CINEMA

Hélas, les représentants de la gent masculine auxquels elle se donne, forcément tous terriblement humains et donc tous imparfaits et faillibles, la laissent à chaque fois plus meurtrie et plus découragée...

Bien qu’un peu paumée et dépressive, elle n’hésite donc pas à aller se heurter aux hommes qu’elle rencontre, avec une sorte de témérité à la fois naïve et désespérée.

Artiste peintre, divorcée, un enfant, Isabelle (Juliette Binoche), splendide, au seuil de la cinquantaine, sent la vie lui couler entre les doigts. Elle n’a plus qu’une obsession : trouver l’amour, l’amour absolu, celui qu’on écrit avec un A majuscule.

POINTS FORTS

-L’originalité du scénario. Initialement ce film devait être une adaptation des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Face au refus des ayants droits, Claire Denis, qui entretemps a rencontré Christine Angot, décide de s’associer à la romancière pour écrire un film qui s’inspirerait de leurs propres échecs amoureux. Au final, leur scénario relate l’histoire d’une femme papillon qui vient se brûler les ailes au feu de ses rencontres et désirs successifs.

Au centre du film, donc, une héroïne, solaire, craquante, dans la plénitude de sa beauté, et autour, des hommes satellites, très différents, avec lesquels elle va enchaîner des expériences amoureuses. Il y aura, entre autres un banquier goujat, un dragueur maladroit, un voisin très « perché », un acteur submergé par le doute, un galeriste méprisant, etc… Selon leur personnalité, le regard de Claire Denis sur eux se fera tour à tour tendre, narquois, amusé, interrogateur…

- La drôlerie vacharde des dialogues. Parce que l’écrivaine manie souvent, dans ses livres, la redite, la redondance, la platitude, et parfois même, la provocation inutile, on craignait un peu le pire avec Christine Angot aux manettes des répliques. Or la plupart du temps, ici, on les savoure; cela, parce que si la romancière portraiture des hommes d’aujourd’hui dans leur triste banalité et leurs vilains petits et gros défauts, elle le fait avec une vacherie incisive, mais pour une fois, sans esprit revanchard. Dans le ton, ça change tout. A entendre, c’est même assez jubilatoire.

- La performance de Juliette Binoche. La comédienne a rarement été aussi belle, aussi lumineuse, aussi attirante, aussi désarmante et aussi craquante. Et quelle palette de jeu ! La gaité de Juliette, le désespoir de Juliette, ses engouements, ses pulsions, ses dégoûts, ses colères, ses rejets, ses révoltes et ses dépressions… Et tous ces sentiments et émotions, ensemble ou séparément, qui s’expriment à fleur de peau. La comédienne est magnifique à regarder, à écouter, magnifiée encore par la caméra admirative de Claire Denis