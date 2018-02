Bataille de chiffres autour des expérimentations sur la limitation de vitesse à 80km/h

Le passage des 90 à 80 km/h continue toujours autant de faire jaser. Et ce n’est pas cette opposition de bilans qui risque d’arranger les choses. Ils portent tous les deux sur une expérimentation lancée en 2015. Alors ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve avait voulu limiter trois tronçons de routes départementales à 80 km/h.

Une bataille de chiffres

Du côté de l’association 40 millions d’automobilistes, le bilan n’est pas bon. Pour les trois tronçons (RN7 entre Gervans et Bourg-lès-Valence, RN151 entre Auxerre et Varzy, RN 57 entre Échenoz-le-Sec et Rioz), on constate que le nombre de tués sur les routes reste stable voire diminue pour la période étudiée.