A bas français correct, cravates et convenances : ce que les codes du nouveau monde disent vraiment de l’état de la France

Atlantico : Selon le Canard enchaîné, la conseillère en communication d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye​ aurait évoqué le décès de Simone Veil par un "Yes, la meuf est dead", ce qu'elle a démenti par la suite. Les députés de la France Insoumise se sont affichés sans cravate à l'Assemblée nationale. Dans un registre différent, l'anglicisation de la langue française; "task force" "made for sharing" prend toujours plus de place dans les discours ou les annonces politiques. Les exemples ne manquent pas pour constater une perte des codes et des convenances au sein de la sphère politique, et ce, jusqu'aux plus hautes fonctions.

Qu'est ce que les Français ont à perdre d'une telle situation ? Que permettrait un certain maintien des codes et convenances ?

Edouard Husson : Et bien quoi? C'est fun, non? Vous n'êtes pas cool! Mais il est vrai que ce n'est pas très stylé de la part d'une conseillère du Président. Je ne sais pas si l'on doit accorder sa foi - pardon pour l'ironie involontaire - à notre volatile préféré mais "se non è vero, è bene trovato". Si ce n'est pas vrai, il aurait fallu inventer cette histoire qui est dans l'air du temps. En plus, vous en rajoutez, vous faites l'amalgame avec les "sans cravate" mélenchoniens et l'épidémie de franglais qui semble avoir atteint Macronland. Alors, dites-vous, c'est la fin des convenances! Vous partez du principe qu'il existait naguère - il n'y a pas si longtemps - un code des bonnes manières politiques. Nous n'avons même pas besoin de remonter à de Gaulle ou Pompidou, au risque d'en faire les derniers des Mohicans. Giscard s'entretenait en anglais, à huis clos, avec Helmut Schmidt mais il n'aurait jamais fait un discours en anglais, comme Emmanuel Macron, pour dénoncer le président américain - et pourtant il détestait Jimmy Carter. On a surestimé les manières de François Mitterrand mais il est bien vrai qu'il avait le maintien d'un homme né en 1916 et qu'il ne faisait pas de fautes de français. Quant à Jacques Chirac, il a été hissé par la fonction présidentielle bien au-dessus du rad-soc en campagne électorale permanente qu'il avait été avant 1995. Une rupture se produit avec Sarkozy, du "M'ame Royal" du débat d'entre-deux-tours au "Casse-toi, pauv' c...." de 2008. . Et il est fascinant d'observer comme François Hollande et Emmanuel Macron sont incapables de revenir en arrière, quand bien même ils l'auraient voulu.

Bertrand Vergely : La bienséance a une longue histoire derrière elle. Par le passé celle-ci a été marquée par l’étiquette et les mœurs de cour. Il s’agissait alors de savoir tenir son rang sans déchoir. Puis, elle a été marquée par les convenances et la règle sociale bourgeoise. Il s’agissait alors de veiller au bon ordre social. Aujourd’hui, dans notre société, qui n’est plus dominée par la noblesse et par la bourgeoisie mais par la démocratie et sa diversité, la règle n’est plus le rang ni les convenances mais la norme et, derrière elle, l’acceptabilité dont le critère est le politiquement correct. En conséquence de quoi, du moment qu’un comportement, une attitude, un langage ou une façon de s’habiller plaisent et marchent en devenant ce qui se fait et donc une norme tacitement acceptée, cela passe en tenant lieu de critère. Le Président de la République passe-t-il par une expression anglo-américaine ? Notre monde démocratique marqué par la mode et le commercial aura tendance à applaudir en voyant là une façon d’être dans le coup. La maire de Paris choisit l’anglo-américain comme devise des futurs jeux olympiques à Paris en 2024 ? Notre monde démocratique applaudit là encore en voyant là une affirmation mondialiste audacieuse et heureuse. Qu’a-t-on à y perdre ? Incontestablement la retenue, la rigueur et la modestie qui donnent à la fonction politique de la hauteur, un style ainsi que de l’allure. Les Français aiment que la politique se situe à un certain niveau. Ils détestent notamment que les politiques se livrent à des batailles de chiffonniers. Quoi qu’ils prétendent le contraire, le politique est chargé à leurs yeux d’une certaine sacralité. D’où l’erreur de ne plus passer par le Français afin de paraître dans le coup, commercial et mondial. Mitterrand était apprécié pour sa culture et la façon qu’il avait de prendre de la hauteur. Ce style a disparu avec Sarkozy ainsi qu’Hollande. Si les politiques continuent de faire passer le côté tendance, commercial ou mondial avant la retenue et la hauteur qui sied au politique, le fossé entre les Français et le politique se creusera de plus en plus. Et les députés auront beau voter des lois de moralisation, ce n’est pas ainsi que ce fossé sera comblé. Les hommes politiques devraient se souvenir que les fautes de goût comme de style sont toujours impardonnables et de ce fait jamais pardonnées. Pourra-t-on sortir du jeunisme, du commercial et du mondial qui s’est emparé de nos mentalités jusqu’à devenir notre habitus aujourd’hui ? Sans doute. Comme tout passe parce que tout lasse, un jour cela passera parce que cela lassera. Un jour également, viendra un homme, une femme, qui, en s’imposant par sa hauteur, sa retenue et son style, sans oublier sa modestie, saura redonner au politique l’allure qui lui manque. Ce sont toujours des hommes, des femmes, qui savent être des personnes vraies et fortes qui changent le monde. Parce que le fond de la vie politique est fait de sensibilité et d’émotions, il est possible de tirer celles-ci vers le bas afin de les capturer. C’est ce que fait la provocation qui, aujourd’hui, fascine encore. Toutefois, parfois, il existe des héros qui tirent la sensibilité et les émotions collectives vers le haut. En ce sens, c’est un héroïsme culturel qui nous sortira des ornières où notre démocratie tend à s’enliser en ayant le sentiment de libérer le monde.