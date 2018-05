Baroud d’honneur : vers une première semaine de mai agitée mais qui devrait marquer la fin des utopies françaises. Explications

Pendant que le président de la République parcourt à-tire-d’aile le nouveau monde de l’hémisphère sud - Australie, Nouvelle Zélande, Nouvelle-Calédonie, les syndicats ont fêté le 1er mai en ordre très dispersé, le Front national en a profité comme chaque année pour rendre hommage à Jeanne D’Arc, mais là encore de façon peu spectaculaire, les dirigeants du FN ont préféré se préoccuper des prochaines élections européennes.

Les jours qui viennent et la fin de semaine vont être beaucoup plus agités. Les syndicats de cheminots reprennent leur grève, sans être capables d’expliquer pourquoi ils sont en grève puisque toutes leurs revendications ont été acceptées. Les pilotes d’Air France prolongent leur mouvement, histoire de perturber le vote proposé par la direction pour sonder les personnels. Si le personnel approuve le mouvement de grève, la gouvernance d’Air France a annoncé son départ. Non pas parce qu’ils seraient désavoués, mais parce qu’ils ne savent pas comment la compagnie pourra s’en remettre.

Si le vote est négatif, il est probable que le syndicat des pilotes considèrera que le vote n’était pas juridiquement fondé.

Mais la fin de semaine va se terminer en feu d’artifice, par « une grande fête à Macron » organisée par les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et dont le but sera de demander la tête du président. Pourquoi se gêner.

Jean-Luc Mélenchon va offrir aux syndicats et aux extrémistes un baroud d’honneur qui pourrait clore cette série de désordre.

Si c’est le cas, le président aura eu raison de partir au bout du monde pour attendre la fin de la récréation.

Tout se passe aujourd’hui comme si les utopies françaises, qui ont triomphé en mai 68 il y a tout juste 50 ans, étaient en train de s’éteindre les unes après les autres, en emportant avec elles les organisations politiques et syndicales qui les ont portées et qui s’en sont bien nourries pendant plus d’une génération.

Les enfants de mai 1968 ont terriblement vieilli, accrochés à leurs petits privilèges qui leur ont souvent permis de constituer un magot modeste, mais magot tout de même, à défaut de cagnotte comme dans d’autres pays européens. Une réalité en forme de crise. Mais les enfants de ces enfants-là se sont retrouvés face à une réalité que leurs parents n’ont pas préparée. La crise en général rend intelligent. Cette réalité les a plongés dans le pragmatisme.

Emmanuel Macron n’a pas depuis un an fait des miracles. Il a simplement fait le pari que la majorité des français deviendraient lucides et cesseront de croire aux utopies qui sont nées pour la plupart en 1968.

Petit à petit, les Français, (une grande partie du moins) ont commencé à penser que la mondialisation n’était pas que porteuse de malheur, de détresse et de chômage. La mondialisation pouvait être porteuse de progrès, à condition de s’y adapter.

Petit à petit, les français (une grande partie du moins) ont commencé à se convaincre que la concurrence qui s’est imposée dans le monde entier comme système d’organisation et de création de richesses pouvait aussi être un moteur de progrès et cela quel que soit l’organisation, entreprise privée capitaliste ou entreprise publique chargée d’offrir un service public.