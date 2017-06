Le baril (de poudre) pétrolier mondial

Et quelle horreur que ce 29 dollars du 12 février 2016 ! Le drame, la faillite, des entreprises, du secteur, des états pétroliers ! « Pomper moins, pour gagner plus » : quelle joie alors, quand l’Opep annonce qu’elle va réduire sa production pour réduire les stocks, puis la surproduction mondiale. Alors, avec un prix un peu plus bas pendant quelque temps, l’économie mondiale repartira. Assez vite, on aura besoin de plus de pétrole et son prix remontera. Il faut donc tous se serrer aujourd’hui la ceinture.

L’Arabie Saoudite est prête à le faire, et même plus que les autres, dont elle connaît les coûts de production et les difficultés financières. En même temps, ceci expliquant cela, elle veut élargir le périmètre de l’Opep (notamment à la Russie). Elle veut une Opep élargie, qu’elle entend gérer.

Bien sûr, cette nouvelle alliance du cartel a un but inavoué : faire mourir celui qui a tout déstabilisé en produisant plus, les Etats-Unis. Voilà en effet que les Américains découvrent du pétrole de schiste en fracturant des roches – pas freinés, eux, par des considérations écologiques. Nouveau, mais cher. Voilà qu’ils creusent et mettent en fonctionnement jusqu’à 1400 puits en 2012, au moment où le baril est à 100 dollars. Et voilà qu’ils font en sorte de pouvoir exporter ce pétrole sur le marché mondial, maintenant qu’ils sont excédentaires ! Et voilà qu’ils font tomber l’édifice !

En face, voilà que l’Opep se dit alors que le coût de production de ce perturbateur est au mieux de 80 dollars et que ses puits ont été creusés avec des structures très endettées. Donc, si le prix du baril passe à 60, certes l’Opep souffre, mais le pétrole américain de schiste meurt. De fait, le nombre de puis passe d’un plus haut à 1600 fin 2015 à un plus bas à 400, un an après. Un massacre humain et financier.

Mais tous les puits américains ne ferment pas ! 400 résistent, serrent les dépenses et innovent, pour mieux dépister et exploiter les poches, grâce surtout à des progrès informatiques. Le nombre de puits remonte alors, puisqu’il devient rentable de produire à 40 dollars ! La preuve : ce nombre de puits est actuellement de 800, le double du point bas de début 2016. Incroyable réactivité américaine ! Echec de l’Opep et de l’Arabie Saoudite !

Et pourtant, l’Opep vient d’indiquer que l'accord de réduction de la production mondiale qu’il a monté a été respecté à 106% en mai 2017, autrement dit 6% de plus. Mais l’Iran envisage d’investir plus pour produire plus, en s’associant cette fois avec Total et la Chine (une association qui permet peut-être de réduire le risque d’une réaction de justice américaine sur Total…). Comment comprendre ce miracle : la demande mondiale de pétrole monte toujours, certes peu, les Etats-Unis produisent plus et l’Opep produit temporairement moins, alors que le prix du baril continue de baisser ?