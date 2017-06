Balenciaga, l'oeuvre au noir : un dialogue hors du temps entre deux artisans du beau

EXPOSITION

Balenciaga, l’oeuvre au noir

Musée Bourdelle

Musée Bourdelle

18 rue Antoine Bourdelle

75015 Paris

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Jusqu'au 16 juillet

« J’aime l’autorité du noir. C'est une couleur qui ne transige pas. Une couleur violente mais qui incite pourtant à l'intériorisation. A la fois couleur et non-couleur. Quand la lumière s'y reflète, il la transforme, la transmute.» S’ils n’étaient pas ceux de Pierre Soulages, ces quelques mots anachroniques suffiraient à synthétiser la vision de Cristobal Balenciaga, couturier énigmatique et surdoué, sculpteur des ténèbres et ingénieur éclairé du vêtement. dont la technique et les productions au milieu du XXème siècle ont défini les principes souverains qui régissent depuis le milieu exigeant de la haute couture.

• Une fois arrivé au musée Bourdelle, trouver l’entrée de l’exposition relève de l’exploit - mais l’agacement laisse vite place à la fascination : le visiteur est invité à déambuler dans les différentes pièces qui composent cet ancien atelier d’artiste, où sont supposées dialoguer les statues de Bourdelle et les silhouettes tout aussi structurales de Balenciaga - sans grande évidence pourtant, l’exposition temporaire serait-elle un prétexte à mettre en lumière l’extraordinaire richesse du musée et de l’oeuvre de Bourdelle ? C’est ainsi que dans cet espace baigné de lumière, on en oublie la raison première de notre venue, et l’on se plaît à découvrir la galerie de portraits de Beethoven ou le jardin luxuriant qui abrite, loin de l’agitation urbaine, des oeuvres aussi grandioses que La France ou le Monument au Général Alvear.

• En se concentrant sur une unique « matière première » - le noir - le Musée Bourdelle aurait pu tomber dans le travers élitiste de ne présenter qu’une partie très réduite et pointue du travail de Balenciaga. Pourtant, le propos est technique mais sans prétention, et parvient à vulgariser - dans le bon sens du terme - la complexité du travail du vêtement, de sa matière et de sa couleur. Dans une mise en scène aussi sobre que son sujet, la quarantaine de pièces exposées se suffisent à elles-mêmes pour appréhender la rigueur presque sacerdotale du couturier : à ses lignes pures et parfois austères se mêlent la richesse de l’artisanat français - de magnifiques broderies Lesage - et son héritage hispanique - jeux de dentelles, passementeries et volants qui rappellent ceux des costumes de toréadors - sans sombrer pour autant dans la caricature.

• Enfin, une clé de lecture plus profonde se dégage si l’on comprend le sens figuré du sous-titre énigmatique de l’exposition : l’oeuvre au noir pourrait faire référence à l’une des phases qui, en alchimie, conduirait à la transformation du plomb en or. Comme l’architecte bouleverse l’espace ou le sculpteur façonne la pierre, Balenciaga, que l’on surnomme « le couturier des couturiers », expérimente à la manière d’un scientifique la simple matière noire et la transforme en une silhouette intemporelle et proprement absolue.