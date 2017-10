BalanceTonPorc : une libération de la parole utile mais à manier avec précaution

Atlantico : Le #BalanceTonPorc a rencontré un franc succès sur le réseau social Twitter hier. Que pensez-vous de cette nouvelle tendance ? Est-ce un gadget ou au contraire est-ce que cela aide à libérer la parole ? Pris à l'inverse, ne pensez-vous pas que cela peut attiser les problèmes en donnant l'impression que les hommes sont tous "des porcs"?

Virginie Martin : Quand il y a des tendances comme ça sur twitter il y a toujours un coté gadget. Il y a toujours un côté instrumentalisé dans le sens où l'on surfe sur la tendance. C'est le jeu. En même temps ce qui est intéressant c'est que finalement beaucoup de femmes se sont emparées de la question qui au départ ne concernait au départ qu'un petit nombre de comédiennes concernées par l'affaire Weinstein. Cela veut dire que ça c'est quelque part démocratisé. Ce ne sont pas une dizaine de comédiennes puissantes qui ont accès aux médias qui ont eu le droit de dénoncer.

Twitter a rendu populaire cette affaire. C'est le viol et les agressions sexuelles du silence qui s'expriment et le bruit qui se répand. De ce point de vue-là ce n'est pas un gadget. Après il faut tempérer la chose car twiter s'adresse à des populations averties. Mais même si ça ne va pas au fond de la société, ça s'étend, c'est tant mieux et ça fait réagir.

D'un autre côté bien sûr que ça a un effet amplificateur et que ça peut finir par faire dire un "tous pourris", non plus adressé qu'aux politiques mais sous la forme "les hommes tous pourris ?". Je crois quand même que ça fait prendre conscience de l'extrême ampleur du phénomène et c'est important. Il faut plutôt se demander maintenant quelle femme n'a jamais subi d'agression sexuelle. La norme c'est ça. On le voit dans les anecdotes entre le DRH qui propose de rester un jour de plus, le collègue de bureau qui lance des allusions graveleuses ou le professeur qui explique qu'il serait sympa que la femme reste une heure de plus après la classe. On touche du doigt le sexisme ordinaire et les violences faites aux femmes de manière ordinaire. Ce n'est pas juste le type dans la rue qui siffle mais c'est le collègue, le prof… On voit que ça s'immisce dans toutes les couches de la société. Cela ne veut pas dire "tous pourris" mais que l'ampleur du phénomène est réel.

Là la sociologie apporte une réponse, c'est parce que la femme est toujours vue avant tout comme une femme, c’est-à-dire comme un objet naturalisée en tant que femme et sexualisée en tant qu'objet social. Dans mon livre "Garde-corps" la ministre ne reçoit jamais de tweets sur ce qu'elle dit mais sur comment elle est habillée. A un moment elle reçoit un tweet (tiré d'un vrai) qui résume la situation et qui dit "Tu es trop bonne je ne peux même pas écouter ce que tu racontes". C'est toujours la sexualisation de la femme qui revient au-devant de la scène dans une logique de domination et de prédation.