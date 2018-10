BalanceTonMaire sur les hausses de taxe d’habitation : l’hypocrisie suprême de Gérald Darmanin

Atlantico : N'y-a-t-il pas une forme d'hypocrisie dans la mesure où Bercy ne laisse que peu de marche de manœuvre aux collectivités locales ?

Erwan Le Noan : Au début du mandat de l’actuelle majorité, plusieurs commentateurs et élus s’étaient opposés à la politique du gouvernement en matière de finances publiques locales. Ils observaient qu’avec la suppression de la taxe d’habitation, l’augmentation des charges (retour à la semaine de 4 jours décidé auparavant) et le contrôle plus sévère des dotations le gouvernement se plaçait habilement dans une situation favorable : il pourrait afficher une baisse de la fiscalité tout en laissant aux élus locaux la responsabilité d’accroître les impôts à leur niveau pour maintenir leurs recettes, et ce juste avant des élections.

Cette opposition entre le gouvernement parisien et les élus locaux est traditionnel et se répète régulièrement, les uns et les autres se renvoyant la responsabilité des décisions difficiles. Le gouvernement comprime les dépenses en faveur des collectivités et leur laisse la charge d’accroître leurs impôts, celles-ci dénonçant la responsabilité de la politique nationale quand elles ne peuvent plus fournir des services. Ce débat est classique mais aussi, d’une certaine façon, assez sein : dans un régime politique, il est bon que le pouvoir ne soit pas concentré en un seul endroit ; ces conflits montrent que la décentralisation a des effets aussi sur la vie démocratique.

Deux éléments sont nouveaux aujourd’hui. D’abord, le contexte politique et social global qui fait que de nombreux élus locaux ont l’impression d’être abandonnés de longue date par le pouvoir central. Ils sont las. Ensuite, le contexte particulier de ce gouvernement qui est perçu comme voulant renforcer sans cesse la centralisation et sa tutelle sur les collectivités locales, notamment en matière de finances publiques alors que lui-même n’est pas parfaitement vertueux. Dans ce contexte, le hashtag « balance ton maire » est particulièrement mal venu et probablement maladroit : il accroit une conflictualité de façon inutile, dans un but purement politicien. Ce n’est pas nouveau, mais ce n’est pas très élégant.