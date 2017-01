Baisser de 90 milliards les dépenses, c’est possible !

C’est toujours la même chose, les gouvernements annoncent à grand fracas de conférences de presse et de discours des milliards de baisse de dépenses mais, quand on fait les comptes, à la fin du quinquennat, tout s’est mystérieusement envolé ! C’est encore ce qui s’est passé avec les fameux 50 milliards de baisse des dépenses publiques promis par François Hollande en 2012. Il a bien fallu se rendre à l’évidence et le gouvernement lui-même l’a reconnu à l’été 2016 : d’économies de 50 milliards, il n’y en avait point.

Depuis trop longtemps, tout ne va que dans un sens : dépenser plus ! Aujourd’hui, l’équation est intenable puisque nos comptes sont, même bien maquillés, au bord de la rupture et que ni la situation de l’emploi ni la croissance ne se sont significativement améliorées. Et c’est un euphémisme. Pour que la baisse des dépenses devienne une réalité en France, il faudra faire autrement : chaque euro de baisse d’impôts devra être financé en simultané par un euro de baisse des dépenses.

Quels sont les objectifs à atteindre ? On les connaît : réduire le déficit, réduire la part de dépenses publiques dans la richesse nationale, réduire la dette par rapport au PIB, baisser les impôts et le taux de prélèvements obligatoires. Tout cela, non pour faire plaisir à la Commission européenne, mais pour relancer la création d’emplois marchands et renouer avec une croissance d’au moins 2 % par an, ce dont nous sommes loin depuis 2012. Pour cela, il faudra trouver le bon « mix » budgétaire. Bref, avoir une stratégie ! Chaque projet devra être accompagné d’un chiffrage clair et précis et d’un calendrier tout aussi précis car, selon le timing des décisions, tout peut être différent.

Baisser les dépenses de 90 milliards d’euros en cinq ans, c’est le remède pour renouer avec la croissance, à condition d’aller ni trop vite ni trop lentement… Il existe en effet une forme d’équilibre à maintenir entre l’objectif de redressement des finances publiques et l’objectif de renforcement de la croissance (dont l’atteinte peut passer par une baisse de la pression fiscale qui dégrade à court terme le solde public). Le séquençage de ces deux leviers doit être soigneusement choisi pour que le redressement des finances publiques soit le moins préjudiciable possible à la croissance.

90 milliards d’économies

L’objectif à atteindre pour la prochaine majorité sera de trouver l’équilibre entre les économies, les cessions d’immobilier de l’État ou des collectivités territoriales, les ventes du portefeuille de l’État actionnaire et la hausse des dépenses dans les domaines régaliens. Pour le prochain quinquennat, cela signifie qu’il va falloir lancer, simultanément, tout un arsenal pour rationaliser les dépenses. Les domaines ne manquent pas ! On pourrait commencer par rationaliser les achats de l’État (900 millions d’euros par an), la suppression du CESE et des CESER (100 millions d’euros dès la première année), la rationalisation du réseau diplomatique français dans des proportions comparables au Royaume-Uni (400 millions d’euros par an), mettre fin à l’action extérieure des collectivités locales (100 millions d’euros).