Le Bahreïn, un royaume à la dérive

Les réserves de change du royaume ont fondu comme neige au soleil, en étant divisé par quatre au cours de ces trois dernières années. Le FMI alertait d’ailleurs récemment sur la nécessaire diversification des économies du Golfe, afin que ces pays sortent de leur dépendance trop accrue aux richesses tirées des hydrocarbures.

Surtout, l’institution de Washington pointe du doigt les effets négatifs qui devraient prochainement toucher les économies du Golfe si le blocus à l’encontre du Qatar continue. Si Doha semble plus résilient que le quartet ne l’aurait imaginé, Manama voit déjà son économie couler. Pourtant, alors les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) auraient tout intérêt à favoriser les échanges commerciaux entre eux, le Bahreïn s’obstine avec les autres membres du quartet à vouloir mettre le Qatar au pilori.

Loin d’avoir une attitude neutre et constructive comme essaient de l’avoir Oman et le Koweït, les dirigeants bahreïnis adoptent une politique belliqueuse et jusqu’au-boutiste rappelant les traits sombres de la politique émiratie, mais avec moins de succès.

Autoritarisme et répression avec le parrainage saoudien

Mais la spirale infernale n’est pas qu’économique, elle touche aussi les libertés publiques et politiques. Les chiites du royaume, constituant la majorité de la population, sont tous dépeints comme de potentiels terroristes comme en témoigne l’accusation « d’intelligence avec l’ennemi » (en l’occurrence avec le Qatar) à l’encontre du chef de l'opposition chiite à Bahreïn, cheikh Ali Salmane, qui purge déjà une peine de prison de neuf ans. La presse est également muselée afin de faire toute voix contraire à la propagande du régime. Le seul parti d’opposition Al Wifaq, de la branche des Frères musulmans, a été dissous, et ses membres sont pourchassés à travers le pays. Bref, la violence politique est partout et plus personne n’est à l’abri de l’arbitraire.

Ce qui se trame dans cette monarchie remonte à février 2011, date du début du Printemps de la Perle, nom de la place emblématique de la capitale Manama. Des milliers de manifestants descendent dans la rue, demandant plus de justice dans un pays où une fracture sociale s’est creusée depuis des années : entre les dirigeants et le peuple tout d’abord, car le Bahreïn est gangrené par la corruption, les inégalités économiques, et les violations des droits de l’Homme; mais de façon plus subtile, il existe une frustration de la majorité chiite envers ses dirigeants sunnites, laquelle se sent visée de par son appartenance religieuse par des discriminations et la violence du régime. Une foule galvanisée par la chute des dictateurs arabes se forme dans les rues et l’espoir de réformes est fort. Il sera pourtant insuffisant, car les balles, les arrestations, les emprisonnements font taire rapidement la contestation. Une intervention militaire saoudienne assure que le travail sera bien fait, et les images de ces chars traversant le pont reliant l’Arabie Saoudite au Bahreïn envoient un message très clair à l’ensemble du monde arabe : en péninsule arabique, les monarques despotiques ne peuvent et ne doivent pas tomber.