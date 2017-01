"Bagarres, alcool, meurtre, viol, tabac" : bienvenue dans cette émission de télé-réalité russe où tout est permis

Koh-Lanta, c'est trop plan-plan ? Pékin Express, pas assez d'éxotisme ? Alors "Game2: Winter" est pour vous.

Le principe de cette émission de télé-réalité est assez simple, explique le Washington Post : on lâche les candidats dans la toundra sibérienne pour neuf mois (!) d'hiver ; ils doivent survivre face aux loups et aux ours—et aux autres—en étant filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des caméras placées sur eux et dans les arbres.

Le dernier survivant aura droit à un prix de 100 millions de roubles, soit un peu plus d'1 million d'euros.

Et surtout : tout est permis. "Bagarres, alcool, meurtre, viol, tabac… Tout est permis", a écrit une organisatrice de l'émission sur Facebook.

Les participants devront signer une décharge légale rejetant leur droit à un procès, même en cas de mort ou de viol, explique le Siberian Times, un journal anglophone spécialisé sur la Sibérie. (Le site de l'émission précise néanmoins que les participants restent soumis à la loi russe.)

Les participants doivent avoir plus de 18 ans, "être sains d'esprit", et auront droit à une formation d'anciens des forces spéciales russes, et pourront emmener jusqu'à 100 kilos de matériels. Les armes à feu sont interdites (mais pas les armes blanches). Il y aura une équipe médicale à disposition, mais le fait de faire appel à un médecin signifie une disqualification du jeu.

Ce qui est étonnant, c'est que le jeu, dont le début est prévu pour le 1er juillet 2017, trouve des participants. Des candidatures ont été envoyées, et pas seulement de la Russie, mais d'endroits aussi éloignés que l'Égypte, le Chili, ou encore la Chine.