Bac 2017 : (a quel point) est-il plus facile d'avoir de bonnes notes en maths qu'il y a 30 ans ?

Atlantico : Le programme en mathématiques, notamment en section scientifique, n'a cessé d'évoluer au cours des vingt dernières années : disparition de certaines notions, fin de la transdisciplinarité notamment avec les sciences-physiques, etc. Comment ces évolutions se répercutent-elles sur l'épreuve ?

Eric Barbazo : Certaines notions ont effectivement disparu des programmes, notamment en géométrie (géométrie vectorielle). A l’inverse, de nouvelles notions ont fait leur apparition : les probabilités continues, la fluctuation et l’échantillonnage, l’algorithmique qui n’existait pas dans les programmes il y a 15 ans.

On peut donc parler d’une évolution générale suivant le principe des vases communicantes.

Outre ce changement dans les programmes, l’épreuve en elle-même a changé au cours des quinze dernières années : on est passé d’une épreuve composée de deux exercices et d’un grand problème, à une épreuve constituée, depuis une dizaine d’années maintenant, par 3 à 5 exercices, chacun portant sur l’ensemble du programme enseigné.

Il y a 15 ans, les sujets du bac étaient extrêmement stéréotypés : les deux exercices portaient sur des parties du programme comme les probabilités, les nombres complexes, les translations, etc. qui ont disparu. Le problème, lui, portait essentiellement sur l’analyse : étude de fonctions, dérivés, courbes représentatives, etc. Ainsi, les sujets étaient toujours fabriqués de façon identique en termes de maquette. Proposer actuellement entre 3 et 5 exercices vise à panacher un peu les points : dans une épreuve avec 5 exercices, chacun est noté sur 4 points, alors qu’avant, les deux exercices étaient sur 4 points chacun et le problème sur 12 points. L’équilibre du nombre de points est désormais réalisé, tout en permettant à l’épreuve de balayer l’ensemble du programme.

Le volume horaire actuel en mathématiques pour les élèves de Terminale S (6h/semaine) est-il suffisant, en termes de préparation, pour pouvoir réussir l'épreuve ?

Il convient de distinguer deux éléments : tout d’abord, il s’agit là d’un niveau horaire très insuffisant pour nous enseignants, en termes de préparation mathématique globale. Enseigner à des élèves de Terminale, c’est à la fois les préparer au bac mais également aux études post-bac; il est important de rappeler que les élèves ne sont pas simplement préparés pour le bac.

Actuellement dans la série scientifique, en Première et en Terminale, le niveau global horaire en mathématiques est insuffisant pour pouvoir poursuivre dans l’enseignement supérieur scientifique.

En revanche, si l’on considère uniquement la préparation à l’épreuve du bac, chaque enseignant, sur les 6 heures de cours hebdomadaire dont il dispose, doit faire face à des classes très hétérogènes. Dans ce volume horaire réduit, il est donc difficile de s’occuper de chacun des élèves, d’autant plus que nous ne disposons plus que d’une heure dédoublée depuis la loi Châtel, c’est-à-dire où nous sommes en présence que d’une moitié de classe. Pour pouvoir gérer cette hétérogénéité, il faudrait pourtant davantage d’heures dédoublées; il y en avait davantage vingt ans en arrière.