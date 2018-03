"Baby" : du très bon et du moins bon

THEATRE

« Baby »

de Jane Anderson

Mise en scène : Hélène Vincent

Adaptation : Camille Japy

Avec Isabelle Carré, Camille Japy, Bruno Solo, Vincent Deniard et Cyril Couton

INFORMATIONS

Théâtre de l’Atelier

1 place Charles Dullin

75 018 Paris

Réservations : 01 46 06 49 24

www.theatre-atelier.com

Du mardi au samedi : 21h. Dimanche : 15h.

Jusqu’au 12 mai

RECOMMANDATION

BON

THEME

Un intérieur étroit, le rangement n’y est pas la priorité.

On est dans une caravane, un jour d’été. Un couple, Al et Wanda. Ils sont jeunes, ils s’aiment, la femme attend son cinquième enfant. Elle dit penser à se faire stériliser. Le couple est pauvre, victime de la crise qui enfonce encore plus les « gens de peu » aux Etats-Unis... Et Wanda montre une coupure d’un journal à Al. Une petite annonce déroule une proposition : « Enceinte ? Couple marié, épanoui, cultivé et très à l'aise financièrement veut offrir à un enfant blanc en parfaite santé une vie heureuse. Différentes formes d'aides envisageables. Appeler en pcv ».

Arrive Rachel, la femme du couple riche parmi les riches de Los Angeles, chez Al et Wanda. Choc de deux mondes, de deux cultures… Richard est resté à Los Angeles, occupé par le business, Rachel tente de faire bonne figure devant Al et Wanda, au moins pour qu’ils acceptent de lui confier leur enfant…

Changement de décor : une chambre d’hôpital. Wanda met au monde son enfant, Rachel est toute excitée, Richard envisage avec son avocat comment se sortir des exigences (financières et matérielles) qu’impose Al. L’adoption prend alors des allures de marchandage… Richard s’interroge si, avec son avocat, ils ont choisi la bonne famille, et de leur côté, Al et Wanda se demandent s’ils doivent confier le nouveau-né à ce couple de Los Angeles qui n’est vraiment pas du même monde qu’eux…

POINTS FORTS

-Le texte de l’Américaine Jane Anderson (adapté élégamment par Camille Japy) pointe parfaitement le pour et le contre pour chacun des deux couples.

-Le décor hyper réaliste de la première partie de la pièce et celui extrêmement dépouillé et quasi glacial de la seconde.

-L’interprétation tout en nuances d’Isabelle Carré, parfaite dans le personnage de Wanda, représentante des « gens de peu ».

POINTS FAIBLES

-Le déséquilibre entre les deux parties de la pièce : la première dure presqu’une heure, la seconde à peine plus de trente minutes…

-La caricature tellement excessive de la femme riche, avec le personnage de Rachel, qu’elle lui fait perdre toute crédibilité.

EN DEUX MOTS