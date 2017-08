Les baby-boomers sont-ils la génération la plus “chaude” de l’histoire ?

Atlantico : Au regard d'études de plus long terme, il apparaît que ce serait la génération des baby boomers, tout comme la génération X, qui auraient eu une activité sexuelle plus fréquente, et plus précoce, que les autres . Comment expliquer un tel phénomène ?

Michelle Boiron : L’évolution de l’âge du premier rapport sexuel est un miroir de l’évolution de la société.

Les jeunes millenials ne veulent pas passer à l’âge adulte comme les baby boomers qui n’avaient eux de cesse que de devenir adulte car précisément la société leur promettait un avenir fructueux. Ils avaient hâte de quitter le nid familial et de voler de leurs propres ailes.

On veut que la norme des bayboomers s’applique aux millenials alors que indépendamment du contexte sociétal et économique chaque génération a sa manière de vivre d’être qui différent des générations précédentes. Le début de la sexualité et précisément la 1ère relation sexuelle est un passage important vers le devenir Homme et femme. Y a-t-il un bon moment pour cela ? Une norme qui signifierait qu’on est adapté au monde dans lequel on vit et qu’il faudrait suivre à la lettre?

Le contexte de nos jeunes tant en terme d’exigence de réussite de performance de pressions dans tous les domaines y compris sexuel ne peut pas ne pas impacter leur sexualité. Pourquoi la question leur est posée ? Pourquoi l’intimité doit elle être exposée ? Comme son nom l’indique elle est intime. Hélas on ne sait plus trop ce qu’intimité signifie !

Avoir honte d’être vierge est devenue pour certaines jeunes femmes quelque chose de honteux. Alors qu’il n’y a pas si longtemps elle signifiait un choix d’une volonté qui n’était pas mise en exergue pour se moquer et était au contraire très valorisé. Rappelons que pour les hommes cela a toujours été valorisé car cela à voir avec leur virilité.

L’angoisse face à un chômage, un avenir incertain, un monde qui change trop vite ne sont pas des facteurs propices à l’accomplissement d’une sexualité réussie. La pression de la réussite dans tous les domaines y compris dans celle du premier rapport est aussi nouveau. En effet on pressentait sans angoisse que le rapport sexuel était certes une étape, mais ne pouvait pas être extraordinaire. C’était seulement le début d’une sexualité qui s’initiait mais on le vivait comme un premier pas. Aujourd’hui la référence est en lien avec le rapport sexuel visionné sur les sites pornographiques : « puceau s’abstenir » !

On peut aussi se demander si ayant gouté au porno assez jeunes ils se sentent moins concernés par un rapport réel. On peut émettre l’hypothèse que le contenu du porno les a aussi amené à relativiser la nécessité d’un rapport réel. Ils ont été confronté très jeunes à une sexualité virtuelle qui leur a crée le leurre d’avoir à disposition un orgasme quand je veux si je veux dans des conditions de sensations très fortes, voire violente et surtout autonome. La 1ère fois reste un rituel dont le souvenir reste présent une vie durant. Il a toujours été symboliquement différent pour l’homme et pour la femme. Mais il est toujours un passage important. Que représente aujourd’hui la virginité pour une femme pour un homme ?