"Baal" : un Brecht merveilleusement servi

THEATRE

" Baal "

de Bertolt Brecht

Mise en scène : Christine Letailleur

Avec Stanislas Nordey ( Baal) et une troupe très homogène

INFORMATIONS

Théâtre de la Colline

15 rue Malte Brun

75020 Paris

Réservations: 01 44 62 52 52

jusqu’au 20 mai.

RECOMMANDATION

EN PRIORITÉ

THÈME

Comme l’écrit Brecht, la pièce s’appelait à l’origine : « Baal bouffe! Baal danse!! Baal se transfigure!!! « .

Baal, qui avait jusque là mené une vie résignée d’employé aux écritures, se rebiffe tout à coup pour ses trente ans. Poète dans l’âme, il s’identifie à François Villon, tant pour ses fulgurances inspirées que pour sa vie de mauvais garçon. Mais Baal n’avait pas encore osé franchir le pas et rompre avec sa routine. Il le fait avec éclat à la fin d’un dîner chez son patron où il a été prié de lire ses vers devant une brillante assemblée. On acclame son génie. On veut le sortir de sa médiocre condition.

Il est leur nouveau Verhaeren. Mais Baal bâfre et boit à outrance, sans les écouter. Puis, il lance « J 'en ai que foutre ! « , suivi d’une bordée d’injures et de gestes obscènes.

Le point de non retour a commencé. Son errance maléfique va le mener de désastres en désastres. La bête immonde qu’il cherche en lui est une bête personnelle et métaphysique qui le pousse à commettre des actes odieux. Il couche avec l’épouse de son patron mais c’est pour l’avilir. Il récidive avec toutes sortes de femmes . Baal, devenu un serial killer forestier en errance dans les bois, semble hésiter entre le mythe de la femme immaculée et celui de la femme putain. Dans la pièce , il ne cherche pas sa maman, c’est elle qui le poursuit et l’invective. Devant elle, il ne la ramène pas.

POINTS FORTS

-Découvrir ou redécouvrir cette pièce de jeunesse . Brecht l’écrit à 20 ans et ne cessera de la remanier.

1919 : l’époque est sombre au sortir du désastre insensé de la guerre de 14. La sensibilité de l’auteur qui fut infirmier dans un hôpital, traduit cette noirceur, ce nihilisme après les humiliations, la violence, la mort.

- Stanislas Nordey: Vraiment un grand comédien d’une trempe rare. Par ailleurs directeur du Théâtre National de Strasbourg et metteur en scène. De pièce en pièce, il semble toujours brûler ses vaisseaux et être prêt à sortir un couteau. Cette fine lame a dépassé l’âge de Baal mais avec sa silhouette juvénile et frêle, on n’y pense même pas. Il est Baal. Il est le maudit. Le génie voyou. Peu d’acteurs fascinent à ce point. Il brûle. C’est rarissime . Sa voix, comme une sorte de basse continue, nous emporte dans son lyrisme contrôlé.

- Christiane Letailleur dont la mise en scène d’envergure est très esthétique sans être « mode » , sublime les grands textes avec une intelligence instruite. Scénographie puissante, en scope. Beauté. Rigueur.