L’axe Paris-Berlin est-il en train de se fissurer dans la guerre commerciale contre Donald Trump ?

Atlantico : Dans le cadre la guerre commerciale initiée par Donald Trump, les négociations entre Europe et Etats Unis ont pu se poursuivre ce 10 septembre avec la rencontre entre Cecilia Malmstrom et Robert Lighthizer à Bruxelles. Serait-on en train d'assister à un début de désaccord entre une France désireuse d'exclure l'agriculture de ces négociations alors que l'Allemagne serait plus déterminée à tout faire pour éviter des sanctions pour son secteur automobile ?

Jean-Marc Siroën : La défense de l'agriculture par la France et, par l'Allemagne, de son industrie automobile, n'est pas nouvelle. Faut-il sacrifier l'une pour préserver l'autre ? Toutes les négociations commerciales, qu'elles soient multilatérales au sein de l'OMC ou bilatérales avec les pays tiers dans le cadre de traités commerciaux se sont pourtant toujours accommodées de cette divergence d'intérêt. Ce fut notamment le cas dans les négociations avec le Canada et surtout, dans celles actuelles avec le Mercosur, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Certes, dans ce cas, l'agriculture entrait dans la négociation, mais il s'agissait d'un cadre formalisé où la réciprocité était un principe incontournable. Si la France et d'autres pays européens notamment du Sud, acceptaient des concessions, notamment sur l'importation de viandes bovines, ils pouvaient en obtenir de leurs partenaires sur les produits laitiers ou les appellations d'origine (fromage, charcuterie, vins,…). Une des raisons pour lesquelles la France souhaite exclure l'agriculture est que si cette réciprocité s'est heurtée à un mur lors des négociations transatlantiques (TTIP), interrompues en 2016 sous l'administration Obama, on voit mal pourquoi l'administration Trump les accepterait aujourd'hui. Personne n'est prêt aujourd'hui à rouvrir cette boîte de Pandore qu'on a dû refermer trois ans après le début des négociations. Loin d'être disposés à accepter les appellations d'origine, les Etats-Unis veulent plutôt négocier leur suppression. Sur ce genre de questions, la France est loin d'être isolée et ses priorités ne sont pas inconciliables avec celles de l'Allemagne. La France est aussi un producteur et un exportateur d'automobile et l'Allemagne qui n'a jamais abandonné son agriculture n'est pas prête à accepter des viandes traitées aux hormones.

La divergence d'intérêt entre les deux pays est donc une vieille question, jusqu'à maintenant bien maîtrisée. De fait, l'Union européenne a jusqu'à maintenant protégé à la fois son agriculture sensible et l'automobile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle taxe à 10% les importations automobiles (2,5% aux Etats-Unis, ce qui agace le Président…), très au-dessus du droit de douane moyen qu'elle applique aux produits industriels (autour de 2,5% en moyenne).

De plus, l'Union Européenne a affirmé son attachement à l'OMC et son point de vue n'a aucune raison de changer. L'acquis du système multilatéral, aussi malmené soit-il, donne une légitimité, sinon une protection, à la politique commerciale de l'Union et elle facilite la formation de fronts communs pour sa défense. Ce respect des règles contraignantes de l'OMC implique que les concessions qui seraient accordées aux Etats-Unis seraient généralisées à l'ensemble des pays membres au titre de la "clause de la nation la plus favorisée". Le seul moyen d'y échapper serait de rouvrir la négociation transatlantique pour aboutir à un traité de libre-échange, ce qui est inenvisageable. Donc, si demain, l'Union Européenne supprimait son droit de douane sur les importations d'automobiles américaines, elle devrait aussi le supprimer pour la Chine ou l'Inde (voire l'Angleterre post-Brexit "dur"…) sans que les constructeurs européens ne puissent demander à ces pays une quelconque réciprocité. Cette ouverture unilatérale du marché européen qu'imposerait les Etats-Unis à l'Europe limite de facto les concessions qui pourraient être envisagées en faveur des Etats-Unis.