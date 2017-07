Avoir une politique fiscale ou ne pas en avoir, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot devront bien finir par choisir

N’insultons pas l’avenir et regardons plutôt sereinement ce qui doit guider nos décisions collectives et, en l’occurrence, comment doit se définir une politique énergétiqu

En supposant que l’objectif climat est un impératif absolu, que la COP 21 a défini le cap mondial et qu’il convient de montrer à la planète que ce qui a été écrit est souhaitable et faisable, comment les autres impératifs de la vie des français et de la place de la France dans le concert des nations vont en être affectés ? Pour l’instant ce qui importe a l’air d’être le rôle de phare du pays dans un univers incrédule ! Pourquoi pas ? Et on pourrait défendre que dans les périodes de transformation de la société un choc est nécessaire pour faire réagir et progresser, et que ce choc vient d’avoir lieu !

Comme dans toutes les actions que j’ai entreprises je suis néanmoins partisan du diagnostic partagé par le plus grand nombre sur la situation de départ. L’enthousiasme médiatique ne me suffit pas, je veux savoir si un accord existe sur la réalité de notre position énergétique et sur les conséquences des orientations retenues, je ne le pense pas !

Une population croissante conduit à une augmentation des besoins énergétiques sauf si l’on réalise de façon continue des économies à un ratio plus élevé encore. Force est de constater qu’au niveau mondial la population croit plus vite que les réalisations d’économies. Ce que pourront faire 60 millions de français aura peu d’impact sur la situation mondiale en particulier l’Afrique qui manque cruellement d’énergie et qui va voir sa population doubler d’ici 2040 , passant de 1 à 2 milliards. Non seulement il n’y aura pas d’économies réalisées sur ce continent mais les installations carbonées s’étendent et vont se poursuivre pour des raisons de survie. Nous ne pourrons pas changer le monde en modifiant la circulation à Paris !

Pour cette population croissante, l’impératif est l’éducation pour échapper à un véritable péril démographique, et la pénurie énergétique, l’intermittence, les délestages électriques quotidiens font partie des écueils évidents pour stabiliser ces pays. Aujourd’hui cela passe par le gaz pour centrales électriques et le butane-propane pour la cuisine domestique, et ceci représente un progrès pour eux et pour la planète car c’est participer à la lutte contre la déforestation et pour la biodiversité ! Il n’y a donc pas UNE solution mondiale aux problèmes liés au climat, mais DES solutions adaptées à chaque réalité. Permettre aux indiens installés avec des petits âtres au charbon dans les zones minières de s’éclairer et de faire la cuisine à partir de grandes centrales électriques…(au charbon !) conduit à limiter à 5% les émissions carbonées de ces zones de peuplement ! Cela mérite réflexion…et action !

Prenons donc l’argument de l’exemple donné au monde avec prudence car la règle de base de l’écologie est celle du Professeur René Dubos en 1978 à la conférence de Stockholm.