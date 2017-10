Avis de recherche : mais qui a découvert cette "théorie du ruissellement" qui n’existe pas ?

Selon « la théorie du ruissellement », l'enrichissement des riches ou la multiplication des riches permettraient le recul de la pauvreté et la diminution du nombre des plus pauvres. Un peu comme ces fontaines de champagne que l'on offre dans les cocktails chics avec une pyramide de coupes ou de flûtes en verre. Le maitre d’hôtel en gants blancs prend généralement un magnum de champagne et remplit la coupe la plus haute, à ras bord, la coupe déborde sur les verres qui sont en dessous jusqu’au dernier rang. Tout le monde applaudit et s'en prend plein les doigts parce que ça dégouline de partout. La mariée (parce ça marche souvent dans les mariages) essaie de servir tous les convives. Ça fait des belles photos, dit-on. Que l’on pense ou non que ce soit d’une élégance rare, les fabricants de champagne sans doute l’encouragent parce que ça pousse à la consommation.

Je serai responsable de la filière, je ferai tout pour décourager cette pratique qui donne du champagne épouvantable. Les vins de dieu mériteraient plus d’attention. Les moines de l‘abbaye de Dom Pérignon doivent se retourner dans leur tombeau du côté d’Epernay devant tant de grossièreté, mais passons !

Cette théorie du ruissellement pratiquée dans les fêtes envahit depuis quelques jours le discours politique de droite comme de gauche, la parole des experts aussi, pour justifier ou critiquer la politique fiscale du gouvernement.

Les avocats de la théorie du ruissellement nous expliquent qu‘en enrichissant les riches, on enrichit aussi les pauvres, tout simplement parce que l’argent des riches revient dans le système économique, soit sous forme de consommation, soit sous forme d’investissement. Du coup, cet argent profite à tout le monde : aux fournisseurs de produits et de services, aux sous-traitants…

Les autres ne sont pas plus convaincants en criant à la supercherie et en expliquant que l’argent des riches va aux riches qui le deviennent encore plus et que ça accroit les inégalités.

La vérité dans tout cela, est que la théorie du ruissellement n’existe pas (sauf chez les restaurateurs de luxe, les traiteurs et les producteurs de champagne ou de mousseux qui ont du stock à écouler). Elle n’existe pas, sauf que ca ne signifie pas pour autant qu ‘il n y a pas de rapports entre l'enrichissement des riches et le progrès général. Ca dépend beaucoup des modalités, des conditions et des cultures.

1er point. La théorie n’existe pas . Dans toute l’histoire de la pensée économique, depuis Aristote jusqu'à Piketty, en partant des mercantilistes et des physiocrates jusqu’aux monétaristes, en passant par les libéraux, les keynésiens ou les schumpetériens, on ne trouve pas la moindre trace de cette fameuse théorie du ruissellement. Pas le moindre auteur, français ou étranger qui ait écrit ou réfléchi sur le concept. C’est dommage.

Et pourtant, tout le monde en parle, ça fait sérieux. Encore quelques jours et les profs d’éco dans quelques lycées en feront l‘analyse critique. Au moins, ça renouvèlera un peu le discours de Jean-Luc Mélenchon.