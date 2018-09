Qui y-a-t-il encore dans l’avion de la macronie pour sauver le président de lui-même en cas de besoin ?

Atlantico : Au regard des critiques formulées par Frédérique Dumas, quelles seraient les personnalités susceptibles de convaincre Emmanuel Macron d'en revenir au "macronisme originel" ? Quelles sont les "dérives" qui ont pu être effectivement observées et quelles sont encore aujourdhui les personnalités proches d'Emmanuel Macron qui pourraient canaliser la situation ?

Jean-Philippe Moinet : Emmanuel Macron est assez paradoxal dans sa méthode, comme l’opinion l’est dans ses attentes : il est « horizontal », au sens où son mouvement LREM a d’abord été conçu comme «venant de la base citoyenne », bien plus participatif que les partis traditionnels, grand ouvert aux acteurs de la société civile (notamment du monde de l’entreprise) ; en même temps, Emmanuel Macron a très vite senti qu’il fallait répondre à une demande d’autorité « verticale », restaurer une fonction présidentielle qui avait perdu de sa hauteur et se distinguer d’une présidence « normale » qui, en 2017, était totalement déconsidérée.

Alors, concernant ces « dérives » observées du jupiterisme, qui existent sans doute, je pense que le chef de l’Etat, et son entourage qui se moule avec lui dans le modèle gaullien, les assument pour grande partie. Quitte à subir les critiques sur « l’exercice solitaire du pouvoir », qui sont récurrentes depuis le début de la Vème République. Souvenons-nous du violent procès en « coup d’Etat permanent » intenté par François Mitterrand au Général de Gaulle, aux critiques portées aussi par Giscard, qui a lui-même subi ensuite le procès en monarchisme, Mitterrand étant également après lui critiqué comme un « Sphynx », froid et distant quand il s’est installé à l’Elysée pendant 14 ans ! Souvenons-nous encore de « l’hyperprésidence » que Nicolas Sarkozy a conceptualisée, puis mise en œuvre, abaissant son Premier ministre François Fillon au rang de simple « collaborateur ».

Du coup, de ce point de vue, revenir au « macronisme originel » d’avant l’élection de 2017 me semble une intention assez vaine : une forme de Monarchie républicaine est non seulement inscrite dans les institutions de la Vème mais bien ancrée dans notre culture politique nationale car, comme le dit à sa manière Zemmour – sur ce point, je suis d’accord avec lui sans être un adorateur de ces modèles – la France s’est forgée sur les Rois et Napoléon. Ca laisse des traces ! Néanmoins, pour être en phase avec les temps actuels, il faut aussi qu’Emmanuel Macron ne s’enferme pas dans des modèles du passé qui, dans une certaine mesure, peuvent être obsolètes en terme de référence. C’est dans cette nuance et « certaine mesure » que des conseils de personnalités peuvent lui être utiles, en cette période de « trou d’air » concernant son rapport à l’opinion.