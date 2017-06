Vous avez peur des OGM ? Vous feriez mieux de vous préoccuper des acides gras trans que vous consommez sans le savoir

Deux points d’histoire

Fred Kummerow décédé récemment est un exemple extraordinaire d'opiniâtreté et de passion scientifique. Il a travaillé jusqu’à récemment dans son laboratoire sur ces questions des acides gras démontrant que certains scientifiques peuvent être productifs toute leur vie pour le bien de la société (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13467268)... Avant Fred Kummerow, au sujet des acides gras trans, il faut mentionner que c’est Paul Sabatier (prix Nobel) qui a mis au point le process d’hydrogénation qui permet de synthétiser les acides gras trans industriels.

Comprenons les acides gras trans

Tous les acides gras sont des chaînes de carbone.

Entre ces atomes de carbone et quelle que soit la longueur de la chaîne il existe des liaisons qui sont soit simples soit doubles. Les acides gras saturés n’ont que des liaisons simples entre les carbones et ainsi ces graisses sont plutôt solides à température ambiante: beurre, lard, huile de palme, huile de coco. Les acides gras insaturés ont une ou plusieurs double liaisons entre les atomes de carbone. Ainsi les graisses insaturées sont liquides à température ambiante: huile d’olive, huile de tournesol ou de soja…

Les acides gras trans industriels (AGTI) sont des acides gras insaturés issus des huiles végétales secondairement modifiés par une hydrogénation industrielle. Les graisses insaturées sont chauffées en présence de nickel, un catalyseur, et d’hydrogène. Le but est de rendre ces graisses plus solides à température ambiante en transformant des liaisons doubles en liaison simple. Mais une modification insoupçonnée au départ se produit, certaines liaisons doubles résiduelles vont être inversées. De cis c’est à dire du même côté elles deviennent trans c’est à dire du côté opposé. Sans entrer dans le détail il faut retenir que cette modification fait que les enzymes de l’organisme ne vont pas reconnaître ces acides gras et leur métabolisme va donc en être altéré.

Mais c’est un peu plus compliqué. Il existe aussi des “trans “ naturels spécifiques dans le lait et la viande des ruminants qui, s’ils partagent le préfixe trans, n’ont jamais été associée à un risque de maladie. Ces “trans” naturels sont synthétisés par les bactéries du rumen. Il importe donc de bien faire la différence entre des acides gras trans AJOUTÉS dans des produits alimentaires et ceux qui sont naturellement présents dans le lait ou la viande des ruminants notamment ceux élevés à l’herbe qui en contiennent plus. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846864/). Habituellement cette différence fondamentale car elle est biochimique et biologique n’est pas faite en particulier par les instances étatiques (http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161020IPR47866/les-d%C3%A9put%C3%A9s-appellent-%C3%A0-l%E2%80%99action-contre-les-acides-gras-trans). Le parlement européen par exemple: