Vous avez lu partout que l’agriculture était responsable de la disparition des oiseaux de nos campagnes ? Voilà pourquoi l’accusation est particulièrement contestable

Jeudi 20 mars, en pleine semaine contre les pesticides financée entre autre par Biocoop, Bjorg, Léa Nature et différentes ONG (Liste complète des partenaires financiers) un communiqué de presse va créer un véritable buzz médiatique ! Deux institutions scientifiques respectables, le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique et le MNHN, Museum National d’Histoire Naturelle publient conjointement un court communiqué intitulé : "Le printemps 2018 s’annonce silencieux dans les campagnes françaises".

Dans ce communiqué, les 2 institutions tirent le signal d'alarme : "Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse."

Heureusement, le coupable est rapidement identifié ! Et comme son casier judiciaire est déjà bien chargé... Ce coupable idéal c'est l’agriculture ! En effet, les oiseaux concernés sont les oiseaux des campagnes.

"Printemps", "silencieux", des mots choisis qui rappellent à tous des souvenirs douloureux. "Printemps silencieux" (Silent Spring) c’est le titre d'un livre écrit par Rachel Carson et publié aux États-Unis en septembre 1962. Ce livre est connu pour avoir contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental. Ce livre dénonce les effets du DDT, un insecticide qui, utilisé massivement dans les années 50-60, a conduit à une hausse de la mortalité des oiseaux en réduisant l'épaisseur des coquilles d'oeuf. Un constat parmi d'autres qui a entraîné l'interdiction du DDT aux USA & en Europe. Bref, 60 ans plus tard, le constat est le même, les pratiques agricoles seraient responsables de la disparition des oiseaux, symboles emblématiques de la Biodiversité.

Ce constat alarmant est tiré à partir de deux études :

- le STOC, Suivi Temporel des Oiseaux Communs, un programme de science participative (des ornithologues amateurs y participent) porté par le MNHN au niveau national.

- La Zone Atelier "Plaine et Val de Sèvre". Dans le département des Deux-Sèvres, les observations (écoutes de chants d’oiseaux) sont conduites par le CNRS dans une plaine céréalière près de Niort.

Ces observations sont formelles : la diversité et la biomasse des espèces d'oiseaux "spécialistes des milieux agricoles" diminue. Et comme "cette disparition massive observée à différentes échelle est concomitante à l’intensification des pratiques agricoles ces 25 dernières années", preuve est faite de la culpabilité de l'agriculture et de ses pesticides dans cette affaire de disparition ! CQFD merci, bonsoir, circulez il n'y a plus rien à voir ! ...

Ah oui ? Les choses seraient donc aussi simples ? Ce serait une première…

Et bien non, rien n'est simple :

1) Visiblement les "oiseaux des campagnes" ne sont pas les seuls à "disparaître" Les "oiseaux des villes" sont aussi concernés... L'agriculture serait-elle là aussi responsable ?