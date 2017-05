Vous avez l'impression de ne jamais avoir une minute pour vous ? Voilà comment file votre temps libre

​Atlantico : Adam Alter, un psychologue de l'Université de New York a montré à l'occasion d'une conférence TEDx comment a évolué notre temps libre dans une journée de 24h depuis ces dix dernières années. Là où en 2007, notre temps libre était occupé par diverses activités, au fil des années, les écrans ont grignoté ce temps libre pour complètement le dominer. Alors ou est passé notre temps libre ? Comment expliquer la prédominance des écrans ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Une grande partie de notre temps libre est passée dans les tête-à-tête prolongés avec divers écrans. La prédominance de ces derniers s’explique par le fait qu’on ne fait pas la même chose avec chaque écran, de sorte que la multiplication des supports phagocyte de plus en plus le temps libre.

Pour brosser un rapide portrait de ces différentes pratiques, on dira que le téléviseur sert à regarder un film ou une émission à plusieurs au sein du même foyer. L’ordinateur et la tablette à individualiser son rapport aux médias de divertissement et d’information. C’est-à-dire que l’on quitte la pratique collective qu’est la réception pour la personnaliser, pour l’adapter à notre temporalité. On lira la presse et on regardera les émissions au moment que l’on choisit, on ira également vers des offres de contenus que seul Internet propose, comme les émissions des YouTubeurs via leurs chaînes YouTube.

Et on réservera le smartphone pour un usage plus intime : c’est pour l’essentiel via cet écran que l’on reste connecté à ses différents réseaux sociaux. On y regardera également de courts contenus vidéos qui nous sont familiers ou on lira des articles de quotidiens que l’on aime bien, de journalistes que l’on apprécie ou sur des sujets qui nous interpellent particulièrement. Le smartphone se range souvent dans la poche intérieure gauche d’une veste, tout près du cœur. C’est très révélateur, car le téléphone sert à toutes les activités qui nous tiennent à cœur. Mais il peut aussi servir à tuer le temps, en jouant à un jeu pendant le temps de transport, ou à rester continuellement connecté à son activité professionnelle ou à essayer de concilier une activité agréable avec une tâche qui l’est moins. Comme consulter ses comptes bancaires en ligne à la terrasse d’un café. C’est un exemple d’activité hybride typique du smartphone. Dans cette situation, que fait-on ? Profite-t-on d’un moment de détente ou s’occupe-t-on de ses comptes ? Est-on dans du temps libre ou dans un autre type de temps ? La réponse est : les deux. Car souvent les gens qui se livrent à ce genre d’activité entre deux essaient de transporter dans un endroit agréable et peu stressant une activité qui génère du stress ou de la contrainte. C’est également très vrai pour les gens qui font leurs courses en ligne avec leur téléphone : ils tentent de réduire la pénibilité et le stress en délocalisent l’activité désagréable dans un endroit agréable.