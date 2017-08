Vous avez dit "rayonnement international" ? Les causes de l'immense faillite du système d’enseignement supérieur français

On peut disserter à l’infini sur les causes du pathétique effondrement économique qu’a connu la France au cours des trente dernières années. Qu’on en rende responsables les élites gouvernantes, leur manque de vision, de courage, de pédagogie, ou les élites économiques – dirigeants, cadres, entrepreneurs…- dans tous les cas cela renvoie de façon incontournable à une déficience du système d’enseignement supérieur dont sont issues ces élites. Et, plus largement, à une défaillance majeure de notre système éducatif.

« Notre effondrement a été avant tout, chez nos dirigeants et dans toute une partie de notre peuple, une défaite à la fois de l’intelligence et du caractère. Parmi ses causes profondes, les insuffisances de la formation que notre société donnait à ses jeunes ont figuré au premier rang. De tant de reconstructions indispensables, celle de notre système éducatif ne sera pas la moins urgente.» C’est en ces termes que l’historien Marc Bloch analysa en 1940 les causes de l’affreuse débâcle qu’a alors connu notre pays, dans son célèbre livre « L’Etrange défaite», rédigé à chaud, d’une traite rageuse, durant l’été 40.

Nous prétendons ici que cette analyse reste plus que jamais d’actualité. Dans les années 30 les français, dégoutés par les massacres de la «Grande Guerre», étaient pacifistes: cela a conduit à une cuisante déroute militaire. Depuis les années 80, qui marquent le début de la mondialisation de l’économie, les français, dénués de tout bagage économique, conduits par des dirigeants et des enseignants méprisant l’entreprise et les entrepreneurs, se sont largement montrés hostiles à l’économie de marché: cela nous a conduit à une nouvelle débâcle. Nous avons envoyé nos jeunes sur le front de la guerre économique avec un paquetage et des munitions totalement inadaptées. Nous en sortons exsangues avec un taux de chômage record depuis deux décennies, une industrie dévastée, un commerce extérieur en berne, une dette abyssale et 8 millions de pauvres en dépit d’un taux record de prélèvements fiscaux et sociaux.

En 1990, la réédition en Folio du livre de Marc Bloch fut agrémentée d’une préface du grand professeur américain de Science Politique Stanley Hoffman. Voici ce qu’il écrivit alors au sujet de notre système éducatif, il y a 27 ans: «La réforme que souhaitait Bloch pour la France n’a pas vraiment eu lieu : la reconstitution de vraies universités ( c’est à dire qui rapprochent les disciplines au lieu et place des facultés) a tourné court; les grandes écoles avec leurs monopoles, et les grands corps, sont plus forts que jamais, et les bibliothèques universitaires toujours aussi mal loties (…) La machinerie des partis politiques exhale toujours un parfum moisi de petit café ou d’obscurs bureaux d’affaires».

Peut-on faire plus actuel? 75 ans après le diagnostic de Bloch, 27 ans après la piqûre de rappel de Stanley Hoffman, on est saisi par le sentiment glaçant que les choses n’ont quasiment pas bougé dans la conception de notre appareil éducatif et que la dévastation qui en découle alimente un climat politique nauséabond, qu’aggravent d’innombrables scandales mettant en cause des serviteurs de l’Etat. Pour revenir à notre système éducatif, Bloch stigmatisait la «maladie du bachotage». Il disait « on plonge trop précocement les élèves dans la compétition afin d’éviter tout retard pour intégrer telle ou telle grande école. Ainsi l’élève savant n’est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui a été dressé à donner, par quelques exercices choisis d’avance, l’illusion du savoir». Il plaidait pour l’allègement du bac. Et il dénonçait le peu d’intérêt des élites pour la recherche, dû au manque de recherche dans les grandes écoles: «Nous préparons mal à la recherche scientifique, qui périclite chez nous. Notre rayonnement international en a été gravement atteint».