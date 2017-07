Vous avez des difficultés à trouver l'âme sœur ? Pourtant, elle est tout près...car c'est vous !

Avez-vous déjà visité un site de rencontre ? Y trouver l’âme sœur est rarement évident. Mais aujourd’hui, vous tenez entre les mains un « livre de rencontre » où l’adéquation de votre âme sœur est garantie à 100%. En effet, parmi toutes les personnes rencontrées au cours de votre vie, une seule peut réellement contribuer à votre épanouissement et à votre bonheur. C’est vous-même. Vous êtes la personne sur laquelle vous avez, et de loin, le plus de contrôle et d’influence. Vous êtes la personne avec laquelle vous passez le plus de temps, avec laquelle vous parlez le plus, que vous écoutez le plus.

La qualité de cette relation intime joue un rôle essentiel dans votre vie et pour vos relations avec les autres. Elle peut favoriser ou saboter vos projets, vous rapprocher ou vous éloigner de ceux que vous aimez et de vos aspirations, car elle permet d’économiser le temps et l’énergie gaspillés en autocritiques, regrets, remords, ruminations...

Votre meilleur ami, c’est vous.

Certes, il ne sera pas si évident de construire votre relation avec cet ami ou, plus exactement, de la reconstruire car il est probable que vous l’ayez perdu de vue depuis longtemps ou que vous soyez en léger froid. Cela pourrait même être tumultueux, comme lorsqu’on essaie de dompter un animal sauvage.

Mais en suivant les conseils de nombreux chercheurs et auteurs rassemblés dans ce livre, en appliquant avec régularité leurs recommandations, vous lierez une relation à nulle autre pareille, une relation qui vous sera plus profitable que toutes celles que vous avez nouées jusqu’à présent. Une relation garantie à vie, et qui changera la vôtre à jamais. Une relation qui, de plus, profitera à la qualité de celles que vous entretenez ou développerez avec votre entourage.

Mais, me direz-vous, ne suis-je pas en train de vous attirer dans le piège du narcissisme, ou de faire de vous des égoïstes? N’est-il pas utile ou « normal » de se critiquer? Si on ne le fait pas, ne sombre-t-on pas dans l’auto-complaisance et le laisser-aller total? Non. Rappelez-vous les consignes de sécurité dans les avions où chaque passager est invité à mettre son masque à oxygène avant d’aider les autres. Au-delà du « chacun pour soi », en cas de dépressurisation, nous n’avons que 15 secondes pour commencer à respirer dans le masque à oxygène avant de perdre connaissance. Mieux vaut l’avoir mis soi-même pour pouvoir aider ceux qui ne l’auraient pas encore fait...

En rupture avec une bonne partie de ce que véhicule notre culture occidentale, vous verrez, au fil des différents chapitres, comment se développe la relation que nous avons avec nous-même, pourquoi elle est si souvent dure, critique, impitoyable et en quoi cette attitude est contre-productive, stressante, destructrice. Vous comprendrez que cette relation à nous-même colore notre relation aux autres et au monde.

Vous trouverez des informations, des conseils et des démarches concrètes que vous pourrez mettre en œuvre pour améliorer votre relation à vousmême et le cours de votre vie. Le tout sera ponctué de références scientifiques illustrant les fondements de la démarche, car il est probable que certaines de vos croyances se dresseront sur le chemin. Rassuré par ces démonstrations académiques, votre esprit pourra s’assouplir et vous aider à franchir ces obstacles.

Enfin, vous comprendrez que le meilleur conseiller que vous puissiez trouver, le meilleur expert de vous-même, c’est vous, dès lors que vous vous mettez en condition de vous écouter avec calme, attention et bienveillance. Le seul gourou de votre vie, c’est vous!

Extrait de "Mon meilleur ami...c'est moi" de Pierre Portevin, aux Editions Eyrolles