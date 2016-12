L'avenir des maladies infectieuses en 2017

Les maladies infectieuses font toujours partie des maladies les plus fréquentes et, à l’échelle mondiale du moins, les plus meurtrières.

Les bouleversements environnementaux réalisés par l’homme, les changements climatiques qui en résultent souvent, les modifications des relations entre l’homme et les animaux du fait de l’évolution de la production d’alimentation d’origine animale ainsi que de celle des autres rapports entre l’homme et les animaux, les mouvements de populations liés aux conflits armés ou aux famines, sont autant de facteurs qui ont un impact sur l’épidémiologie des maladies infectieuses, c’est-à-dire sur la répartition quantitative et qualitative dans le temps et dans l’espace de ces maladies.

Une maladie infectieuse est caractérisée par son agent infectieux (virus, bactérie, parasite), le réservoir de celui-ci (humain, animal, environnemental) et son mode de transmission à l’homme (transmission interhumaine directe ou indirecte ; transmission lors de soins ; transmission par l’eau et les aliments ; transmission par contact direct ou indirect avec un animal ; transmission par un animal invertébré ["vecteur"], insecte volant le plus souvent [exceptions : tiques et puces], rarement par un mollusque aquatique [bilharziose]). Il apparait que le mode de transmission à l’homme est aujourd’hui l’un des principaux déterminants des fluctuations épidémiologiques des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses dont l’agent infectieux est strictement humain sont souvent appelées des anthroposes [tuberculose humaine, méningite à méningocoque, infections à streptocoque A, rougeole, rubéole, oreillons, grippe B, etc.]. Les maladies infectieuses liées à un agent microbien qui passe de l’animal à l’homme et réciproquement ont longtemps été appelées des anthropozoonoses, mais il est aujourd’hui convenu de les appeler des zoonoses étant donné que l’homme est un animal parmi les autres [peste, brucellose, tularémie, salmonellose, grippe A, rage, fièvre jaune, fièvre Ebola, syndrome respiratoire aigu sévère à coronavirus ou SRAS, etc.].

Les maladies infectieuses dont l’agent pathogène est transmis de façon interhumaine directe — sans intermédiaire — ont en règle générale comme unique réservoir de microorganisme le corps humain. Leur épidémiologie ne nous réserve pas de grosses surprises en pratique, à moins d’une mutation phénoménale. S’il s’agit d’infections bactériennes, leur épidémiologie évolue en partie au gré des résistances aux antibiotiques et des vaccinations quand c’est le cas.

Les maladies infectieuses bactériennes strictement humaines concernées par la vaccination sont la diphtérie, la coqueluche, la fièvre typhoïde, la méningite à méningocoque, la pneumonie et méningite à pneumocoque, ainsi que la méningite à hémophilus de type B. La tuberculose et le tétanos sont à part : le vaccin contre la tuberculose — vaccin BCG — n’apporte pas une véritable immunité, mais une simple prémunition, et son efficacité contre la tuberculose pulmonaire est plutôt faible ; le tétanos n’est pas à proprement parler une maladie strictement humaine, car cette bactérie se trouve dans la partie basse de l’intestin, certes de l’homme, mais aussi de différents animaux, et sa spore peut survivre dans le sol pendant de nombreuses années. Ainsi, pour ces différentes maladies, la tendance générale est à la baisse du nombre de nouveaux cas et il ne faut pas s’attendre à des surprises, à moins bien sûr d’un phénomène totalement nouveau et vraiment imprévisible. C’est l’occasion de rappeler ici que l’épidémiologie de la tuberculose est aujourd’hui fortement liée à celle du sida qui la favorise [la tuberculose faisant partie des nombreuses infections dites opportunistes, survenant fréquemment au cours de l’infection par le virus VIH].