"L'avenir de demain, c'est maintenant" : très drôle mais, peut-être, trop intelligent

THEATRE

L'avenir de demain c'est maintenant!

de Corinne Berron et Hélène Serres

mise en scène: Dominique Mérot

avec Hélène Serres et Fabrice Donnio

INFORMATIONS

Théâtre de la Contrescarpe

5 rue Blainville

75005 Paris

les lundis et mardis à 20H

Réservations:0142018188

LES AUTEURS

Corinne Berron et Hélène Serres ont déjà écrit ensemble, entre autres, l'un des plus grands succès comiques de ces dernières années, "Et pendant ce temps Simone veille" (cf chronique Culture-Tops du 20 novembre 2015), farce drôle, intelligente, subtile, et réaliste.

THEME

L'unique débat du second tour d'une campagne présidentielle qui jusque là n'a intéressé personne ou presque.

En lice, un robot et une femme, l'humoriste préférée des Français.

POINTS FORTS

1 Un titre plein d'auto-dérision qui passe quand même mieux que le précédent, qui faisait pantalonnade de chansonniers.

2 Une mise en scène sans fioritures.

3 Beaucoup de bons mots.

4 Hélène Serres et Fabrice Donnio sont excellents. Pour n'évoquer qu'une performance: Fabrice Donnio est hilarant dans son exercice de robot dansant le madison.

POINTS FAIBLES

1Le démarrage est un peu lent.

2 Surtout, il y a certes, ici, derrière la farce, une analyse socio-politique intelligente. C'est vrai, mais c'est peut-être au détriment du spectacle qui toucherait, sans doute, encore plus le public s'il avait comme pivot le côté personnel, intime, des réactions de la femme candidate face au robot, qu'elle l'emporte ou non. Si l'on pouvait vraiment s'attacher à elle au lieu, simplement, de rire de ses bons mots.

EN DEUX MOTS

Quelles que soient les réserves exprimées plus haut, voilà un spectacle qui, au moment où certaines scènes parisiennes de prestige proposent des pièces intellos-gauchos-bobos dérisoires et accablantes, marque une truculente contre-offensive du bon sens, qui fait du bien. Au diable les spéculations aussi prétentieuses que creuses et tristounettes! Voilà un solide rappel à la sagesse de Marcel Pagnol: "Méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux"...

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux dialogues:

1 -"C'est afro?

- Non, c'est affreux".

2 -" Pourquoi, Madame, voulez-vous être Présidente de la République?

- Parce que c'est la seule façon que j'ai trouvée d'habiter une maison avec un grand parc en plein Paris"...

RECOMMANDATION : BON