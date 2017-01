Ces avantages majeurs que détient Amazon par rapport à ses concurrents Google et Apple en matière d’innovation

Atlantico : Objets connectés (Echo), livres numériques (Kindle), le cloud computing, etc. : Amazon apparaît comme le leader dans plusieurs catégories de produits, à la différence de Google ou Apple qui peinent à générer du profit et de la croissance en dehors de leur cœur de compétence.

Quel avantage cela confère-t-il effectivement à Amazon par rapport aux deux autres géants de l'high tech ? Comment expliquer cette capacité d'Amazon que ne parviennent pas à développer (ou difficilement) Apple ou Google ?

Frédéric Marty : Les investissements de ces firmes en dehors même de leurs marchés traditionnels conduit tout d’abord à nuancer quelques perceptions parfois discutables. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) sont souvent vus comme autant de monopoles et comme des firmes très comparables les unes aux autres. Non seulement ces groupes présentent des cultures et des modèles d’affaires très différents mais, malgré leurs puissances de marché sur leurs segments de domination respectifs, ils font face à de très fortes pressions concurrentielles. Chacun des GAFAM constitue une menace concurrentielle latente pour les autres quand bien même chacune domine de façon hégémonique son cœur de marché. Il y a donc une apparente contradiction entre les craintes –légitimes– d’une domination irréversible sur certains marchés, exprimées par la Commission européenne et la réalité concurrentielle qui est celle des GAFAM.

La concurrence qui s’exerce sur elles doit être conçue au sens de Michael Porter comme une concurrence étendue[1]. Les firmes en questions luttent pour les marchés futurs et sont perpétuellement sous la menace les unes des autres. Il s’agit dans une certaine mesure de "monopoles" mais de monopoles qui ne jouissent pas de leur plus grand bénéfice théorique qui est celui d’une vie paisible. En effet, la position concurrentielle d’aujourd’hui n’augure pas de la puissance de marché de demain.

Aucune GAFAM n’est fondamentalement à l’abri d’une rupture technologique ou d’un renouvellement radical des modèles d’affaires, en d’autres termes d’une disruption. Cette situation est remarquablement définie par Nicolas Petit de l’Université de Liège au travers de son concept de molygopole[2]. Les investissements en recherche-développement des GAFAM, leurs politiques de rachat de start-ups ou leurs tentatives de diversification tout azimut au-delà du strict secteur de l’Internet répondent à ce risque de rapide marginalisation en cas d’émergence d’une innovation de rupture. Leur attitude s’explique par la conscience que la concurrence des autres membres du molygopole n’est qu’à un clic. Il s’agit donc de penser la concurrence entre ces firmes au-delà de la stricte définition des marchés pertinents (en d’autres termes des biens et des services étroitement substituables les uns aux autres) comme pourrait le faire une autorité de concurrence.

La stratégie des firmes concernées est donc intrinsèquement conglomérale ce qui explique à la fois l’ampleur de leurs investissements en recherche-développement et la diversité de ceux-ci au-delà de leur cœur de métier. Il s’agit donc à la fois de repousser les limites de ces derniers et de trouver de nouveaux relais de croissance potentiels, y compris sur des marchés jusqu’alors dominés par des acteurs de l’économie traditionnelle.

Cependant, si la nécessité stratégique est la même pour l’ensemble des GAFAM, elle revêt des caractéristiques particulières en fonction des solidités respectives de leurs position de marché et de leur culture d’entreprise. Certains sont mieux protégés par leur détention de ressources cruciales en matière de données et d’algorithmes permettant leur valorisation, comme Google, ou bénéficient d’une forte intégration verticale au travers d’équipements (ordinateurs, téléphones, tablettes,…), comme Apple. Ils sont protégés par l’écosystème qu’ils ont créé. La position de marché est consolidée par une logique de silos. Celle-ci est construite et renforcée par les effets de réseaux et les coûts de changement d’écosystème pour les utilisateurs. Que l’écosystème soit ouvert ou fermé, le portefeuille d’utilisateurs et de développeurs qui l’utilisent permet de rendre la position de marché moins précaire.

Les plateformes d’intermédiation comme Amazon ne sont pas réellement protégées par un tel écosystème. Pour celles-ci la menace concurrentielle n’est réellement qu’à un clic. L’entrée de nouveaux acteurs sur le marché européen des plateformes de commerce en ligne d’opérateurs low-cost, notamment chinois tels AliExpress, montre à quel point la concurrence peut être immédiatement menaçante y compris sur le cœur de métier. Les opérateurs sont alors obligés de se réinventer en permanence sous peine d’être supplantés par un nouvel entrant. Amazon a d’ailleurs fait considérablement évoluer son modèle économique depuis ses origines. D’un libraire en ligne pur, il est devenu une plateforme d’intermédiation biface, telle que la définissent les économistes, au travers de son ouverture à d’autres distributeurs qui peuvent commercer avec ses utilisateurs via son site Internet[3]. C’est d’ailleurs par cet intermédiaire qu’il lutte contre l’entrée des nouveaux concurrents chinois, en référençant une part croissante de fournisseurs chinois et en réduisant les coûts d’expéditions via son service FBA (fulfillment by Amazon).

Il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres expliquant la nécessité d’innover pour préserver sa position de marché. Par exemple, le brevet déposé en 1999 aux Etats-Unis sur la possibilité d’achat en un clic "Amazon’s 1-Click", arrive à échéance en 2017. Les plateformes concurrentes pourront adopter cette technologie. Ainsi, au-delà même de la culture d’entreprise, une plus forte menace concurrentielle peut expliquer la plus forte propension d’Amazon à innover et à chercher des relais de croissance plus directement rémunérateurs que ses concurrents au-delà de son cœur de métier comme en témoigne ses diversifications avec Echo (l’assistant vocal), Dash Button (pour des achats automatiques), et Kindle (liseuses) mais aussi ses activités dans le cloud computing ou encore son prochain projet de développement de magasins traditionnels sans passage en caisses, Amazon Go pour lequel il existe déjà une expérimentation à Boston.

Amazon n’a pas pour autant l’exclusivité des projets de diversification hors de la sphère de l’Internet: les autres GAFAM sont également actifs. Ceci est tout à fait conforme avec la logique de la concurrence conglomérale qui prévaut entre eux. Amazon n’a pas non plus l’exclusivité des diversifications non couronnées de succès. Si Kindle a été un succès, une autre tentative d’intégration verticale (qui aurait pu faire naître un modèle de silo pouvant consolider ses positions de marché) avec les smartphones Fire a été un échec. Il aurait pu au travers de son intégration dans l’écosystème favoriser l’utilisation d’autres services comme le cloud.

Il n’en demeure pas moins que, malgré cet échec et au vu des difficultés des autres GAFAM à créer de réels marchés au travers de leurs stratégies de diversification, la stratégie d’Amazon se distingue par sa capacité à trouver de rapides valorisations de ses innovations sur le marché. Ces innovations se caractérisent moins par les ruptures technologiques qu’elles portent ou par leur intégration dans un écosystème technique que par leur capacité à générer des usages chez les consommateurs. Peu ou prou, nous retrouvons de vieilles oppositions entre firmes d’ingénieurs et entreprises plus orientées vers le client. Bien que cela soit caricatural, une telle distinction reviendrait à distinguer entre un modèle dans lequel une innovation est poussée sur le marché par la recherche interne de la firme et un modèle dans lequel l’innovation est tirée par l’analyse des besoins potentiels des consommateurs.

Pour autant, il convient d’articuler des perspectives de court et de long termes. Certains des programmes portés par Google ne sont pas des prouesses techniques sans perspective de valorisation sur le marché. Les investissements d’aujourd’hui permettront peut-être à terme de préempter des relais de croissance ou des secteurs clés quand les technologies et les consommateurs seront matures. Des investissements vers des objets connectés, des véhicules autonomes ou le secteur de la santé pour l’instant peu rémunérateurs peuvent s’avérer à terme déterminants en matière de capitalisation, de traitement et de valorisation de flux de données.