Les avantages de la flexibilité de l'organisation du travail dont la France ferait bien de s'inspirer

Atlantico : Au Royaume-Uni, chaque employé a le droit légal de demander un travail flexible après 26 semaines d'emploi, et ce, grâce à la création d’un « droit au flexible working » en juin 2014. Une organisation peut prendre différentes formes comme de jours de travail à distance, du temps partiel, mais aussi la possibilité de passer d'un travail de 09h à 17h à 08h ou 16h. Quel peuvent être les avantages du flexible working, en quoi est-ce novateur ?

Xavier Camby : Le travail flexible, adapté aux besoins variables des salariés comme à ceux des employeurs est une invention très ancienne. Sans aucun doute parce que de simple bon sens. Les Ateliers ou les Manufacture d'avant la révolution industrielle s'organisaient autour du savoir-faire d'un ou plusieurs Maîtres, selon leur art (menuisier, tisserrant, fondeur, tapissier, céramiste, verrier, ébéniste... la liste de ces métiers à forte connaissance ajoutée est très longue). L'expertise du maître dépassait de loin la seule technique et consistait très largement dans l'organisation optimisée du travail de ses collaborateurs ou de ses équipes.

Il veillait aussi à les former, c'est à dire son savoir, ses savoir-faire, son savoir-être, son savoir-vivre et son savoir-devenir.

L'organisation soit-disant scientifique du travail, le taylorisme née de la révolution industrielle a peu à peu détruit cette façon de travailler. Eradiquant l'expérience patiemment acquise et utilement enseignée, un modèle antagoniste a été imposé : un petit groupe d'ingénieurs bien formé (en théorie principalement, dans les hautes universités) décide de l'ordonnancement du travail, le saucissonnant à leur guise. L'ouvrier n'a rien besoin de comprendre, de savoir ni surtout d'inventer : Il doit seulement exécuter. Il est déjà perçu exclusivement comme imparfait, pâle et imparfait exécutant d'une logique et d'une rationalité pourtant parfaite, au sortir du bureau d'études et des méthodes. En fait, on rêve déjà des robots qu'on inventera, moins faillible que ces médiocres ouvriers, mal formés, abrutis de tâches répétitives et de cadences toujours accélérées.

Pour contrôler le travail au plus près, et faire fonctionner au mieux "les chaines" de production, l'inflexible working va être imposé partout dans le monde industriel : horaires collectifs drastiques, présence sur site impérative, badgage, mesure de la productivité imposée sans plus aucune liberté. Ni possibilité d'invention, par conséquent...

Je trouve très stimulant et assez amusant d'observer le sain réalisme des anglais : légiférer pour permettre le renouveau d'une légitime flexibilité au travail, à l'initiative même du travailleur. Alors même qu'ils furent jadis les plus violents promoteurs de l'instrumentalisation de l'homme par l'ingénieur...

Il est temps, car il y a déjà presque 40 ans que nous avons - définitivement - quitté le monde du taylorisme !