Avantage aux plus aisés dans les mesures fiscales du gouvernement : faut-il s'inquiéter d'un creusement des inégalités ou espérer un effet vertueux sur la croissance qui bénéficiera à tous ?

Atlantico : Y-a-t-il un risque avec ces mesures de voir les inégalités sociales se creuser d'avantage ?

Philippe Crevel : Selon une récente étude de l’INSEE, les inégalités ont eu tendance à se réduire depuis 2011 du fait de l’augmentation des prestations au profit des revenus les plus modestes et en raison du relèvement des impôts frappant les 20 % des Français les plus riches. La France est un des pays où l’écart de revenus est faible, surtout après prise en compte des prestations sociales.

Est-ce que les mesures projetées par le Gouvernement remettront en cause cette situation ? La transformation de l’ISF en un impôt immobilier devrait réduire le poids de cet impôt de 3 milliards d’euros. La flat tax devrait diminuer de 1,5 milliard d’euros les prélèvements sur les revenus de l’épargne financière. L’ISF compte 350 000 redevables dont un nombre important le sont au titre de leur patrimoine immobilier. La sortie des valeurs mobilières de l’assiette favorisera certes les plus riches d’entre-eux mais aussi ceux qui détenaient des participations dans des entreprises familiales.

L’ISF est jugé de longue date comme un impôt stupide et contreproductif. Il incite des contribuables soit à réaliser des montages complexes, soit à s’expatrier pour y échapper. Du fait que l’ISF est un impôt sur la valeur du patrimoine, il pouvait aboutir en raison de la baisse notamment des taux d’intérêt à un prélèvement supérieur aux revenus générés par les biens concernés.

La mise en place de la flat tax avantagera les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu au taux de 30 % et au-delà. La très grande majorité des épargnants se situent dans cette catégorie. La fiscalité de l’épargne a été fortement alourdie à partir de 2010 et surtout en 2012 avec la suppression des prélèvements libératoires. Il y a donc un retour à la normale. Le taux d’impositions des revenus du capital a dépassé sous François Hollande les 55 % pour un certain nombre de produits. Revenir à 30 % d’imposition n’est pas un cadeau fiscal, c’est revenir à une juste taxation permettant à l’épargne de s’investir dans l’économie.

A côté des mesures concernant l’ISF et la flat tax, il faut citer la taxe d’habitation qui concernera les Français les plus modestes. La baisse portera sur 3 milliards d’euros en 2018 et sur 10 milliards d’euros en 2020. La taxe d’habitation est pour de nombreux Français le principal impôt acquitté. En outre, il a tendance, ces dernières années, à fortement augmenter. Cette mesure devrait compenser les effets des deux premières mesures selon un balancé tout technocratique.

Quel effet sur la croissance peut avoir ces réformes ?

Avec des prélèvements obligatoires qui capent près de 45 % de la richesse nationale, les mesures annoncées sont dans l’épaisseur du trait. Ce n’est pas un souffle fiscal mais une vaguelette. 11 milliards d’euros redistribués quand ces dernières années, les hausses ont atteint une quarantaine de milliards d’euros. Le compte n’y est pas. Sur l’ISF, c’est un bon signal. Surtout, cela simplifiera la gestion des entreprises familiales. Cela permettra aux actionnaires de vendre plus facilement. Cela contribuera à la mobilité du capital et facilitera le renforcement des fonds propres.