Avant Meghan, le Prince Harry a dû faire face à une dépression

Pendant des années, Harry avait eu l’impression d’«avoir été, plus d’une fois, à deux doigts de [s]’écrouler complètement ». Il savait que quelque chose n’allait pas : « Je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus. Au lieu de m’en occuper, je faisais l’autruche et je laissais tout me réduire en bouillie. » Il avait aussi conscience de se montrer de plus en plus agressif. En 2017, il confessa au Daily Telegraph combien ça l’avait inquiété. « Je me suis mis à la boxe, parce que tout le monde me répétait que c’était bon pour moi, que c’était un excellent moyen de laisser sortir son agressivité.

Ça m’a vraiment sauvé, parce que j’étais sur le point de frapper quelqu’un… et mieux valait frapper quelqu’un qui portait des protections. »

Des années durant, il avait dissimulé ses préoccupations en public. «Je passais pour le jeune de vingt, vingt-cinq, vingt-huit ans typique, qui répétait à qui voulait l’entendre que la “vie est formidable”, que “tout va bien”.» Il était capable d’aider les autres… et pas luimême. Il ne voulait pas mêler William à son traumatisme psychique. «Vous savez comment c’est avec un grand frère…», me confia-t-il. Avec l’aide de Kate, William avait surmonté certaines de ses angoisses. La paternité lui avait aussi permis de poser un nouveau regard sur le monde, tout en lui offrant une chance de devenir le genre de père et de mari qu’il rêvait d’être. Il fallut du temps à Harry pour se rendre compte que son frère était, en réalité, la bonne personne vers laquelle se tourner. Ils ne se voyaient pas souvent, mais Harry passait de temps en temps les voir dans leur appartement du palais de Kensington, où Kate lui cuisinait un bon repas. Le poulet rôti a la réputation d’être un de ses plats préférés, et c’est d’ailleurs ce qu’ils préparaient avec Meghan le soir où il l’a demandée en mariage.

Plus le temps passait, et plus son mal-être empirait au lieu de s’alléger. Il finit par parler un peu de ses problèmes. « [J’ai] commencé à avoir quelques conversations sur le sujet. Brusquement, tout ce chagrin que je n’avais jamais digéré est revenu au premier plan et j’ai compris qu’il y avait beaucoup de choses que j’avais besoin de régler, en fait. »

Ce n’était qu’un premier pas, et à l’époque il n’était pas encore prêt à faire le suivant, même si William l’encourageait à chercher de l’aide. «Mon frère, béni soit-il, a été pour moi un énorme soutien. Il n’arrêtait pas de me répéter : “Ça ne va pas, ce n’est pas normal, il faut que tu parles à [quelqu’un], ce n’est pas honteux, tu sais.” » Harry ne l’écoutait pas. «Ce n’était pas le bon moment. Il faut le sentir intimement, et il faut trouver la bonne personne à qui parler, aussi. » Face à un tel tourment, de telles angoisses, beaucoup auraient eu du mal à sortir de leur lit le matin, et encore plus à se produire en public pour promouvoir la famille royale. Harry se levait souvent tard, d’ailleurs – la plupart des obligations n’étant pas programmées avant midi.