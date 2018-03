L’Autriche réautorise les cigarette dans les restaurants : le détail qui n’a l’air de rien mais qui pourrait être le révélateur d’un fait politique majeur pour l’Europe

Atlantico : Les députés autrichiens, notamment sous l'impulsion du FPO, ont pu revenir sur une loi qui devait être votée relative à l'interdiction de fumer dans les bars et les restaurants. Derrière ce qui pourrait apparaître comme un détail, ne faut-il pas voir ici un important fait politique pouvant symboliser une opposition entre élites d'une part, et une population qui a pu avoir la perception d'être infantilisée sur des questions de la vie quotidienne, sur la santé, la sexualité, le poids, ou autres comportements sociaux, au cours de ces dernières années ?

Quel pourrait être le potentiel d'un populisme s'emparant de telles thématiques ?

Christophe Boutin : Il convient de se poser clairement la question de la multiplication de ces lois que certains n’hésitent pas à qualifier de « liberticides », et qui, effectivement, limitent nos libertés, aboutissant à l’État moderne et à son « totalitarisme mou », qui profite non à de véritables élites, qui en payent le prix comme les autres, mais à une technostructure.

Il faut comprendre, d’abord, que les citoyens sont en partie responsables de cette dérive. Prenons-en quelques exemples. Comme l’écrit Stuart Mill, l’usage d’une liberté est aussi un risque dont l’homme doit assumer les conséquences. Marcher, c’est courir le risque de tomber… et savoir ne s’en prendre qu’à soi. Or personne n’entend plus assumer les conséquences de ses choix : on veut bien par exemple boire et fumer, mais ce serait à la société de prendre en charge les soins que demande la santé du fumeur ou du buveur. Et pour limiter cette prise en charge coûteuse l’État impose à tous les mêmes interdictions.

Par ailleurs, quand certains comportements causent une gêne non seulement à l’ordre public mais aussi au seul bien être de nos voisins, l’éducation imposait une auto-limitation. Les règles de politesse, les usages, permettaient d’éviter les frictions, mais leur disparition conduit ici encore l’État à intervenir pour réguler par la norme certains comportements.

Le monde moderne est enfin celui de l’émotionnel, qui gouverne les masses en lieu et place de la raison. Qu’un événement dramatique (ou dramatiquement médiatisé) ait lieu et les citoyens demandent une réponse immédiate à un État qui va ajouter encore de la norme à la norme.

Il faut comprendre ensuite que dans notre société moderne, qui laisse face à face des individus désarmés et un État tout puissant, les minorités agissantes jouent un rôle majeur. Associations, lobbies, tous prétendent imposer à la société tout entière leurs propres normes de comportement. On n’est plus dans le cadre du débat démocratique, laissant tout un chacun libre de confronter les possibles et de faire des choix, mais dans la lutte du Bien contre le Mal, avec sanctions pénales et cours de rééducation pour ceux qui continueraient de se tromper. Mais Rousseau déclarait déjà : « ceux-là on les forcera à être libres ».

Enfin, si l’État fait aussi facilement droit à ces revendications, c’est qu’il y trouve un instrument inégalé pour étendre son pouvoir. Comment ne pas penser ici à Alexis de Tocqueville décrivant dans De la démocratie en Amérique un « pouvoir immense et tutélaire » « absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux », qui ne cherche qu’à « fixer irrévocablement dans l'enfance » les citoyens et, pour cela, couvre la surface de la société « d'un réseau de petites règles compliqués, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour », réduisant « chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger » ?

Vincent Tournier : Cette décision peut paraître absurde, mais elle se comprend si on la voit comme une réaction face à des élites perçues comme arrogantes et liberticides. C’est tout le paradoxe de notre époque : les élites sont très libérales par certains côtés, mais antilibérales par d’autres. Elles vantent par exemple la liberté de circuler ou de travailler partout dans le monde, elles veulent pouvoir placer leurs capitaux où bon leur semble, avoir à leur disposition une offre variée de biens et de services, pouvoir changer facilement de prestataires, mais en même temps, elles développent une éthique de vie qui ressemble à un néo-puritanisme, à un néo-hygiénisme : elles cultivent un mode de vie qui se veut très sain, elles vantent le culte du corps, défendent une alimentation équilibrée, le respect de l’environnement, la fin de la voiture et l’obligation du vélo, etc. Ce néo-hygiénisme est assez autoritaire : il conduit à multiplier les normes, les contraintes, les réglementations ; il ambitionne aussi de formater les comportements et même les pensées. Il entend canaliser le débat, limiter les discours jugés inconvenants, promouvoir la bonne parole. Ce n’est pas un hasard si le gouvernement actuel désire tout à la fois faciliter la consommation de drogues, libéraliser la PMA et la GPA, interdire les « fake news », sanctionner les discours déviationnistes et abaisser la vitesse sur les routes.

Le problème est que beaucoup d’électeurs ne se reconnaissent pas forcément dans ce programme. Plus exactement, une partie de la population subit les restrictions sans voir la couleur des libertés promises. Le citoyen de base voit que l’Etat augmente le prix du tabac ou du pétrole, ou qu’il oblige à rouler moins vite, mais il voit aussi qu’il n’a pas les moyens de se payer des vacances à l’autre bout du monde, d’envoyer ses enfants dans les meilleures universités américaines ou de s’offrir les services une mère-porteuse. Bref, la contrepartie n’est pas au rendez-vous. Or, les restrictions sont acceptables lorsqu’elles s’accompagnent d’avantages, sinon elles paraissent insupportables. D’où les crispations sur certaines mesures, même si leur bien-fondé peut se justifier.