Autriche : populisme et plein emploi

Le phénomène n'est pas nouveau, il a d'ailleurs pris forme, de manière particulièrement extrême et dangereuse, dans cette partie de l'Europe, qui a porté le nazisme - "national-socialisme"- au pouvoir, transformant la défense de l'identité nationale, et soi-disant raciale, de la grande Allemagne en un infernal mécanisme totalitaire et meurtrier qui a fait sombrer le continent européen dans une guerre totale et dans une tragédie pour l'Humanité.

On en est bien sûr pas là avec la montée des nationaux-populismes de droite extrême, actuellement dans certains pays d'Europe centrale, et en Autriche. Il ne faut néanmoins pas tomber dans le relativisme historique et, sans faire de comparaison qui ne serait pas raison, ne pas avoir non plus la mémoire courte. L'Autriche, contrairement à l'Allemagne démocratique de l'après-guerre, n'a pas bénéficié du même effort, en milieux scolaires notamment, de promotion constante des vertus de la démocratie et de l'ouverture au reste du monde. Ce pays a même été le lieu du recyclage de l'idéologie néo-nazie, un carrefour de réflexions et de relations plus que douteuses, qui ont d'ailleurs concerné le FN et Marine Le Pen elle-même qui, avant de prétendre "dédiaboliser" son parti avec la caution de Florian Philippot, ne rechignait pas festoyer à Vienne avec ce que l'Europe a de plus détestable en matière d'extrême droite.

Aujourd'hui, l'extrême droite autrichienne (FPÖ) utilise deux leviers populistes. Dans ce pays qui a un niveau de croissance et de revenus exceptionnel, comparé au reste de l'Europe et surtout au reste du monde, le spectre de "l'étranger" est agité par ce parti comme une menace à la fois civilisationnelle et économico-sociale: qu'il s'agisse des étrangers d'Europe de l'Est, par exemple Roumains, Polonais, ou encore Ukrainiens, ou qu'il s'agisse des migrants ou réfugiés qui ont fui les menaces djihadistes de Daesh ou la tragédie de la guerre en Syrie et en Irak, ce parti a instrumentalisé avec un certain succès la question des étrangers. D'autant plus aisément, que le voisin allemand, avec les positions prises par la Chancelière Angela Merkel, décidait d'accueillir plus d'un million de migrants et de réfugiés, mesure historique et exceptionnelle, que toutes les extrêmes droite d'Europe ont cherché à exploiter. Voilà le principal levier: c'est ce que sait faire de mieux l'extrême droite quand l'occasion se présente, c'est exploiter la peur des étrangers, étymologiquement cela s'appelle la xénophobie organisée, celle-ci étant bien sûr renforcée par les attentats terroristes subis par des pays européens. Faire le lien entre des centaines de milliers de migrants et quelques djihadistes armés est une tentation à laquelle succombe professionnellement l'extrême droite, sans le moindre scrupule, avec le plus grand cynisme.