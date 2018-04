L’autre prétendant au leadership de l’Europe : comment Viktor Orban gagne du terrain face à Emmanuel Macron au sein de l’Union

Atlantico : Alors qu'Emmanuel Macron est régulièrement présenté comme le nouveau visage de l'Europe, et son nouvel homme fort, cette perspective n'a-t-elle pas le défaut de voiler ce qui pourrait apparaître comme l'émergence d'un autre homme fort, Victor Orban, dont la longévité au pouvoir n'est dépassée, sur le continent, que par Angela Merkel ?

Edouard Husson : Il est indéniable qu’Emmanuel Macron est apprécié dans une partie de l’opinion publique internationale - en particulier par une partie de l’Europe. Mais il s’agit de la partie la plus aisée de nos sociétés. Le président français est le dernier représentant en Europe, comme Justin Trudeau en Amérique du Nord, de ce qu’on appelle, depuis les années 1980, le néo-libéralisme. Avant d’être économique, ce néo-libéralisme a été culturel et moral.: la libération des moeurs et le multiculturalisme sont inséparables de la financiarisation de l’économie et du libre-échangisme généralisé.

Avec Macron ou Trudeau, il s’agit, en quelque sorte, du chant du cygne de cette époque libérale qui a commencé dans les années 1960 et qui aura duré un demi-siècle. Cette ère néo-libérale a fait des perdants, comme tous les systèmes historiques devenus dominants, elle aura broyé bien des vies, précarisé de nombreux individus qu’elle voulait - ou prétendait - émanciper. En Europe, le libéralisme reflue. Dans l’ouest du continent, il n’y a pas eu encore de personnalité politique capable d’incarner un élément d’alternative.

En Europe centrale, au contraire, on voit émerger un nouveau conservatisme: Autriche, Tchéquie, Pologne, Hongrie sont de plus en plus rétifs au néolibéralisme, qui se traduit dans les injonctions convergentes de Berlin, Bruxelles et Paris. C’est en particulier l’ancienne Europe centrale sous domination soviétique qui exprime un fort rejet. Dans cette zone, Orban est sans aucun doute, actuellement, la personnalité la plus affirmée, le gouvernant le plus charismatique. I faut bien comprendre que la Hongrie, la Pologne ou la Tchéquie ont réussi à survivre aux empires qui les opprimaient grâce à une conscience nationale aiguisée. Quand on a subi le nazisme puis le soviétisme, il est peu probable que l’on se laisse impressionner par le totalitarisme mou venu de l’ouest du continent. Le parcours d’Orban résume très bien ce qui s’est passé: lors de son premier mandat de Premier ministre, à la fin des années 1990, il est assez libéral mais ne réussit pas à se faire réélire. Il revient au pouvoir en 2010 après avoir effectué un tournant conservateur.

Cyrille Bret : La figure de Viktor Orban est d'autant plus marquante qu'elle est clivante, non seulement au sein des institutions européennes qu'en Europe centrale et orientale et à l'intérieur même de son pays. La longévité compte. Mais elle ne suffit pas : la capacité à déférer dépend de l'autorité acquise dans les crises. Or, tel n'est pas le cas pour le Premier ministre hongrois à l'heure actuelle. Premier ministre de 1998 à 2002 et de 2010 à nos jours, le leader du parti Fidezs a effectivement une longévité au pouvoir conséquente. Il peut également se targuer à juste titre d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale de deux tiers avec son allié démocrate-chrétien du KDNP. Son candidat à l'élection présidentielle a également largement remporté l'élection en 2017. Toutefois, au sein du groupe de Visegrad, Orban ne parvient pas à s'imposer comme un leader en raison d'une part des désaccords avec la Pologne sur les relations à entretenir avec la Russie et, d'autre part, en raison de l'atonie de l'économie hongroise. La comparaison avec la chancelière Merkel est cruelle pour le Premier ministre hongrois : même si Angela Merkel est contestée notamment dans le sud de l'Europe, elle a acquis une autorité morale durant plusieurs crises : sa fermeté face à la Russie lors de l'annexion de l'Ukraine, sa volonté réelle d'accueil des migrants durant la crise migratoire, sa combativité lors de la campagne électorale, etc. tout cela lui a valu une estime par-delà les frontières de son parti CDU-CSU et les frontières de son pays. On serait en peine de trouver ces phénomènes pour le Premier ministre hongrois : il reste un chef partisan et non un leader continental.