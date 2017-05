L'autre leçon des projections de l'INSEE sur la population active en 2070 : la France n'a pas besoin d'immigration

Selon les dernières projections de l'INSEE, "La population active continuerait d’augmenter jusqu’en 2070 mais de manière nettement moins soutenue que durant les dernières décennies. Le nombre d’actifs atteindrait 31,1 millions en 2040 puis 32,1 millions en 2070, en hausse de 2,5 millions par rapport à 2015". Quels sont les scénarios retenus par l'INSEE pour en arriver à un tel résultat, quelles en sont les implications pour le pays, notamment en termes de natalité et de solde migratoire ?

L’Insee a retenu un scénario central, reposant sur un maintien, pendant l’ensemble de la période 2015-2070, d’un niveau de fécondité (1,95 enfant par femme) et d’un solde migratoire (+ 70 000 personnes) approximativement identiques à ceux constatés ces dernières années. C’est le traditionnel scénario tendanciel. Autour de ce scénario central, quatre autres scénarios ont été constitués : un premier avec un solde migratoire haut (+ 120 000 personnes), un deuxième avec une fécondité haute (2,1 enfants par femme), un troisième avec une fécondité basse (1,8 enfant par femme) et un dernier avec un solde migratoire bas (+ 20 000 personnes).

Comme souvent dans ses exercices de projections démographiques, l’Insee est très prudent dans ses hypothèses, ayant du mal à imaginer des ruptures dans un sens ou dans l’autre, en particulier concernant la fécondité, le scénario bas retenu étant très supérieur à la moyenne de la fécondité de l’Union Européenne.

L’Insee part donc du principe que le solde migratoire restera largement positif, consécutif d’une attractivité préservée de la France pour les immigrants et du maintien d’une politique d’entrouverture, et que la fécondité ne sera pas trop abaissée, grâce au maintien d’une politique familiale. D’une certaine manière, le scénario tendanciel peut-être perçu comme un scénario « modérément optimiste ».

Quels sont les "besoins" migratoires de la France au regard des projections réalisées ? Comment évaluer ce besoin ?

Le principal enseignement de ces projections de population active, réalisées par l’Insee, est que les besoins migratoires de la France sont très peu élevés, puisque même selon le scénario bas d’un solde migratoire de seulement + 20 000 personnes par an, c’est-à-dire sensiblement inférieur à ce qui s’est constaté depuis plus de soixante ans, le volume de la population active en 2070 serait à peu près au même niveau qu’aujourd’hui. Selon tous les autres scénarios, ce volume serait plus ou moins sensiblement supérieur au niveau actuel. Le risque d’une pénurie de main d’œuvre, que redoute l’Union Européenne à l’échelle du continent, ne semble donc, au premier abord, guère concerner la France, d’autant plus que notre pays se caractérise par un chômage structurel élevé, ce qui sous-entend que le volume de la population active hexagonale est, à l’heure actuelle, trop important (de plusieurs millions d’individus !) par rapport aux besoins de notre économie.