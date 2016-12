Une autre Isabelle Huppert, fragile et émouvante

CINEMA

« SOUVENIR »

de BAVO DEFURNE

avec ISABELLE HUPPERT et KEVIN AZAÏS

LE REALISATEUR

Bavo Defurne est un des électrons libres du cinéma belge. Né à Gand en 1971, ce flamand, biberonné aux films de Hitchcock et de Fritz Lang, grand admirateur aussi de Fassbinder et d’Almodovar, autant dire, un cinéphage éclectique, s’est longtemps adonné au court métrage.

Neuf, entre 1990 et 2000, dont plusieurs ont eu été récompensés, notamment « Kampvuur/Campfire », qui gagna un prix au festival du court métrage de Londres en 2000.

Bavo Defurne disparaît ensuite des écrans pendant dix ans, pour y revenir en 2011, avec son premier long-métrage, « Sur le chemin des dunes ». Ce film, qui met en scène deux adolescents homosexuels, dans les années 60, recevra plusieurs prix internationaux.

Le voici de retour avec ce « Souvenir », avec, en têtes d’affiche, Isabelle Huppert, qu’on ne présente plus, mais dont on note une fois encore l’insatiable curiosité à s’aventurer sur des terres de ciné encore peu exploitées, et Kevin Azaïs, une des valeurs montantes du cinéma français.

THEME

Connue autrefois comme chanteuse, sous le nom de Laura, ancienne lauréate du Prix de l’Eurovision, Liliane ( Isabelle Huppert) travaille désormais incognito, dans une usine de charcuterie. Charlotte sur la tête, vêtue d’une combinaison blanche, elle dispose, à la chaîne, des feuilles de laurier sur des pâtés. Un jour, elle rencontre Jean (Kevin Azaïs), un jeune intérimaire, qui rêve de devenir boxeur. C’est un fan de l’ancienne idole. Il en tombe amoureux et n’aura de cesse qu’elle fasse son come-back et se présente à nouveau à l’Eurovision.

POINTS FORTS

- Il est difficile de ne pas être sensible à cette histoire d’amour entre un jeune homme subjugué par son ancienne idole, et cette dernière, star déchue, blessée, et devenue aussi mutique qu’alcoolique. Ils sont, l’un et l’autre, tellement sincères, tellement « à côté », tellement enfermés dans leur imaginaire, qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’ils sont complètement démodés et moqués dans le regard des autres. Cette indifférence au monde qui les entoure les rend terriblement touchants.

- Isabelle Huppert, est, un nouvelle fois, extraordinaire. Dans ce personnage de chanteuse à la fois kitsch, naïve, paumée et désespérée, elle montre sa formidable capacité à émouvoir et trimballe une humanité d’une force peu commune à l’écran. Ah ! Regarder la comédienne se préparer à remonter sur scène, avec une gestuelle inénarrable de raideur et d’application, dans une tenue de star de troisième zone des années 80…. Rien que pour cette séquence, qui tire les larmes des yeux, « Souvenir » mérite le déplacement. On ne peut s’empêcher de penser au Gérard Depardieu du « Quand j’étais chanteur ».