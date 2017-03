"L'autre côté de l'espoir" : un film qui prend aux tripes !

Sans doute parce qu’à travers ses films, tous plus décapants les uns que les autres, il n’a cessé d’affirmer sa foi dans l’homme, envers et contre tout. Il dénonce la misère, les injustices, les horreurs et les violences du monde, mais il le fait en mettant en scène des gens dont l’humanité finit par faire chialer.

C’est qu’Aki Kaurismäki est un drôle d‘énergumène. Il a les pieds sur la terre, mais la tête dans les nuages. C’est un homme qui « dit » le monde, mais à sa manière, de poète « céleste », à la fois un peu clown et intellectuel déchiré.

Cela paraît incroyable, mais cet homme là, dont les films feraient pleurer des pierres, se fit jadis recaler de l’école de cinéma pour « cynisme » ! Il apprit donc, son métier, sur le tas, et la vraie vie (qui l’inspire pour ses films), sans doute dans les bistrots et aussi, paradoxalement, dans les livres.

Son premier long métrage, en 1983, fut d’ailleurs une adaptation d’un des chefs d’œuvre de Dostoïevski, « Crime et Châtiment ». Mais, tout de suite après, il enchaîna avec un film très différent, « Calamari Union », dont la plupart des rôles sont tenus par des musiciens de la scène rock finlandaise.

Depuis, il a réalisé une vingtaine de longs métrages dont, en 2002, « L’Homme sans passé » et, en 2011, « Le Havre » qui furent tous deux sélectionnés, l’année de leur sortie, au festival de Cannes.

Après six années de silence, le revoilà sur les écrans avec ce « L’Autre côté de l’espoir ». Il est resté le même.

THEME

Ça commence par un chassé croisé. Venu d’Alep qu’il a fui pour échapper à la guerre, noirci par le charbon de la soute du cargo dans lequel il s’était planqué, un jeune syrien débarque à Helsinki pour demander l’asile politique. Au même moment, pour ouvrir un restaurant, ce qui est le rêve de sa vie, un finlandais quitte sa femme alcoolique, et plaque son boulot de VRP.

Chacun mû par ce qu’il faut bien appeler l’espoir (celui d’une nouvelle vie), un homme, arrive et un autre, s’en va. Au son d’un rock-folk des années 80, ces deux brûlés de la vie vont se croiser, évidemment pas dans un endroit chic,mais près d’un objet très symbolique de leur condition, une poubelle. Et parce qu’on est dans un film de Kaurismäki, l’un, « l’enraciné », tendra la main à l’autre, « le réfugié ». Bien sûr, ni pour l’un ni pour l’autre, rien n’ira comme ils l’espèrent. Mais, à la fin du film, leurs regards se tourneront quand même vers le ciel… Comme si, peut-être, par delà les drames, faillites successives pour l’un, tabassages par des fachos et demande d’asile refusé pour l’autre, se dessinait, au loin, dans les nuages, la promesse de jours meilleurs…