Autorité, sécurité, Immigration, islam politique... : ces enquêtes qui montrent comment la droite s'est montrée incapable de gagner sur des idées pourtant majoritaires dans le pays

Atlantico : Selon un sondage Ipsos Le Monde publié en 2016, 88% des français considèrent que la France "a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre, alors que 84% d'entre eux pensent que l'autorité est une valeur qui est trop souvent critiquée. Dans le même temps, un nouveau sondage Ipsos Sopra Steria indique que 65% de français estiment qu'il y a trop d'étrangers, 61% pensent que ces derniers ne sont font pas assez d'efforts pour s'intégrer, et que seuls 40% d'entre eux considèrent que l'Islam est compatible avec les valeurs de la société française.

Au regard de tels résultats, comment expliquer la victoire d'Emmanuel Macron sur des valeurs telles que le "progressisme " ou la "tolérance" ou, plus frontalement, comment expliquer que les candidats qui ont porté des thèmes apparaissant comme majoritaires ne sont pas parvenus à remporter la Présidentielle ?

Edouard Husson : Les sondages donnent un instantané, une vision statique, à un moment donné, de l'opinion. De l'opinion sur un sujet, une question. Une campagne politique se développe de manière dynamique et elle inclut, en ce qui concerne la présidentielle, la question de l'adéquation entre la société et une personne. Pardonnez-moi ces évidences. Mais si 65% des Français estiment, dans un sondage, qu'il y a trop d'étrangers, il en reste 35% à ne pas partager cette opinion. Emmanuel Macron, en admettant que ses électeurs aient tous été xénophiles, a rassemblé seulement 24% des voix au premier tour, c'est-à-dire, raporté aux inscrits, à peu près la moitié de ce gisement d'électeurs.

Regardez aussi combien le chiffre des hostilités diminue au fur et à mesure que les ressortissants d'autres pays présents sur le territoire français sont replacés dans leur contexte: 39% des Français interrogés ne pensent pas que les efforts des étrangers pour s'intégrer soient insuffisants; 40% ne voient pas d'incompatibilité entre l'Islam et la République.

On ne fait pas de politique avec de bons sentiments. Mais on n'en fait pas non plus en étant seulement négatif. La structure d'un discours politique est aussi vieille que l'humanité: il y faut deux ingrédients, un bouc émissaire et, par contraste, les valeurs qui soudent la communauté, son identité. Une identité ne peut pas être seulement contre, elle doit aussi faire appel à la soif de positif qui habite toute communauté humaine. La force du discours de Macron, c'est qu'il a fait appel à tous les "hommes de bonne volonté" contre les passéistes et les xénophobes. En face, la faiblesse de la droite, c'est qu'elle cumule, durant la campagne présidentielle,deux discours négatifs. Fillon ne se contente pas de dénoncer le totalitarisme islamiste; il promet une cure d'austérité. Quant à Marine Le Pen, elle ne dénonce pas seulement l'euro, elle veut aussi "remettre la France en ordre", ce n'est pas très exaltant. Dans les deux cas il n'y a aucun idéal, aucune exaltation de ce qui fonde positivement la nation.