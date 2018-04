Loin des États-Unis : l’heure de la conquête de son autonomie stratégique a-t-elle sonné pour l’Europe ?

Atlantico : Dans un article publié par le site de défense américain WarOnTheRocks, la question de « l'autonomie stratégique européenne », présentée comme la première ambition de la Stratégie Globale de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité publiée en 2016, la question de l'opportunité d'une telle approche, en l'absence d'une dimension politique d'une telle autonomie, est abordée. Peut-on considérer que cette ambition « met la charrue avant les bœufs » ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : Cet article constitue une bonne synthèse de la question et l’on ne peut qu’y renvoyer le lecteur.

La stratégie globale de l’UE (Union européenne) « met la charrue avant les bœufs » parce que l’autonomie stratégique présuppose l’existence d’un acteur géopolitique global véritablement constitué, doté d’une vision du monde unifiée, d’un projet politique. Bref, un corps politique animé par une intention stratégique. Précisément, c’est ce que n’est pas l’UE. Les « Etats-Unis d’Europe » n’existent pas, en dépit de ce qu’affirment les diverses forces anti-européennes (l’UE est une structure intergouvernementale).

Ne croyons pas que la chose a échappé à ceux qui ont pensé, conceptualisé et couché par écrit cette « stratégie globale ». En fait, il s’agit d’une actualisation du document écrit en 2003, à l’époque où Javier Solana était Haut Représentant de l’Union européenne pour la PESD (Politique européenne de sécurité et de défense). Ladite PESD venait d’être fondée ainsi que les institutions nécessaires à sa mise en œuvre (1999). Nous avions alors tendance à nous installer dans le temps de la finalité accomplie, jusqu’à ce que la crise irakienne puis le débat et le vote sur le projet de Constitution européenne nous dessille les yeux.

Destiné à combler les lacunes des armées des Etats membres de l’UE, un objectif capacitaire (le Helsinki Headline Goal) avait été auparavant adopté. L’UE et ses étaient membres étaient alors dans une phase dynamique et le « document Solana » visait à ouvrir des perspectives. A l’horizon, une « Europe de la défense » destinée à gagner en substance. Notons toutefois que le thème de l’« Europe-puissance » était surtout martelé en France. Ses alliés et partenaires s’en tenaient au véritable intitulé : la PESD. De la part de la France, il ne s’agissait pas de contester l’OTAN mais de s’appuyer sur une structure militaire européenne (UE), plus à sa main, pour rehausser son pouvoir de négociation avec les Etats-Unis et renforcer la « relation spéciale » Paris-Washington.

Depuis, la PESD est devenue la PCSD, i.e. la Politique commune de sécurité et de défense (traité de Lisbonne, 2007). Il aura fallu dix ans de plus pour qu’une Coopération structurée permanente (CSP), c’est-à-dire une forme de coopération resserrée, voit le jour (2017). Il n’en reste pas moins que l’UE n’a pas été transformée en un Commonwill (soit une forme de fédération) : elle est et reste un vaste Commonwealth paneuropéen aux liens relâchés. Sur le plan diplomatico-stratégique, l’UE ne constitue pas un acteur géopolitique global mais un cadre d’action que l’on utilise ou non. La plupart des Etats membres de l’UE le sont aussi de l’OTAN, l’instance où s’organise la défense de l’espace euro-atlantique.