Automobile : un salon de Francfort à moitié vide, l’industrie mondiale fonce droit dans le mur, tétanisée par la prochaine crise qui s'annonce

Les constructeurs automobiles mondiaux les plus avisés savent qu’à terme, ils vont dans le mur. Alors que la conjoncture mondiale n’a jamais été aussi florissante, les constructeurs n’ont jamais été aussi critiqués et soucieux d’un avenir qu’ils ont beaucoup de mal à visualiser et à préparer. Du coup, la plupart des grands constructeurs mondiaux, parmi lesquels des marques comme Nissan, Peugeot, Fiat et Volvo, ont décidé de bouder le plus grand salon du monde qui ouvre ses portes aujourd’hui à Francfort.

« Ce salon coûte trop cher » disent-ils... Le premier prétexte avancé ne tient pas. Quand l’horizon est clair et la route dégagée, tout le monde se précipite pour parler d’avenir et montrer les produits. Si les constructeurs sont cette année absents, c’est qu’ils n’y voient plus clair.

La vraie raison, c’est que les constructeurs sont déboussolés par les perspectives de leur industrie. Les carnets de commandes sont remplis pour les deux ans qui viennent, les trésoreries débordent de liquidités, mais les perspectives n’ont jamais été aussi floues. Résultat : beaucoup de plans d’investissement sont à l’état d’esquisse tant les stratégies sont brouillées. Quoi faire dans un monde qui a besoin de mobilité, qui s’est construit au cours du siècle dernier autour de l’automobile et qui voit surgir les freins et les obstacles structurels à ce développement. L’équation de l’industrie automobile a trois grandes inconnues majeures à élucider d’urgence.

1ère inconnue, l’avenir du diesel. Pendant plus de vingt ans, l’industrie automobile a trouvé dans le diesel la clef pour surmonter la raréfaction et le renchérissement des énergies pétrolières. Et c’est vrai que les constructeurs ont beaucoup investi pour mettre au point des moteurs qui consommaient 4 à 5 fois moins de carburant que les moteurs à essence. D’où un gain de productivité très avantageux pour le consommateur. D’autant que les Etats européens ont fortement aidé la diffusion du diesel par des avantages fiscaux.

Jusqu’au jour où la pression montante des écologistes et la nécessité de protéger l‘environnement ont amené les administrations à vérifier si le diesel, bien que moins cher, n’était pas un agent beaucoup plus polluant. Les constructeurs automobiles ont revu leurs moteurs et donné toutes les assurances demandées. Ont-ils fraudé, en truquant les appareils à faire les tests antipollution ? Ont-ils truqué, ont-ils trompé les millions de consommateurs ? Nul ne le sait. Toujours est-il que l’ensemble de l’industrie européenne paraît compromise dans son image avec des risques d’amendes considérables et la certitude que le diesel est sans doute condamné à plus ou moins brève échéance.

Faudra-t-il revenir à l’essence pour autant ? Sans doute pas, car les approvisionnements d’essence sont limités et de plus en plus chers. Sans parler de la pollution dans les régions à forte densité. Par conséquent, les grandes villes, les pays émergents comme la Chine, songent très sérieusement à interdire la circulation automobile avec des moteurs thermiques, c’est à dire à essence. Le problème c’est que les solutions alternatives ne sont pas prêtes.