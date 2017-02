Austérité + fin du quantitative easing : les “bons” conseils du ministère allemand des Finances pour faire exploser la zone euro

Atlantico : Ce jeudi 2 février, le numéro 2 du ministère des finances allemand, Michael Meister, a pu appeler les pays de la zone euro à aller plus loin dans les politiques de "compétitivité" et de "consolidation budgétaire", ce qui permettra de "poursuivre une politique monétaire différente". Que révèle cette déclaration de la stratégie économique souhaitée par Berlin ?

Nicolas Goetzmann : La logique économique est très confuse. Pour essayer de comprendre, il faut reprendre l'ensemble de la déclaration de Michael Meister :

"Les pays de la zone euro n'ont pas su saisir l'opportunité des faible taux d'intérêt créés par la politique expansionniste de la Banque centrale européenne pour réformer leurs économies et consolider leurs budgets" "Les politiciens devraient se concentrer sur la résolution de problèmes fondamentaux - la compétitivité des économies nationales et la consolidation des budgets publics" "Si nous y parvenons, le besoin de taux d'intérêt bas est éliminé et la banque centrale est en mesure de poursuivre une politique monétaire différente".

Ce qui est proposé ici, c'est une politique de compétitivité, c’est-à-dire, pour être clair, une baisse du coût du travail, cumulée avec une baisse des dépenses publiques. Et selon M.Meister, une telle stratégie permettrait de changer de politique monétaire, pour que celle-ci soit plus stricte. La préconisation générale est donc ; baisse du coût du travail, baisse des dépenses, et resserrage de la politique monétaire. Tous les éléments sont donc réunis pour une purge de la demande intérieure européenne avec une nouvelle récession à la clé. Les seuls vainqueurs potentiels d'une telle politique sont les grands exportateurs qui ne dépendent pas de la consommation européenne, et qui pourront augmenter leurs marges en raison de la pression à la baisse sur le coût du travail en Europe. Pour tous les autres, c'est la sanction. C'est donc le grand retour de l'austérité pour tous, et qui montre une nouvelle fois que les européens ne sont toujours pas vaccinés contre une stratégie économique qui est pourtant totalement disqualifiée aussi bien dans la théorie, que dans la pratique. Il suffit de regarder les résultats économiques la zone euro entre 2010 et 2014 pour s'en persuader. La Grèce en étant le symbole.

Ce qui est le plus frappant, avec une telle déclaration, c'est que l'Allemagne ne semble vouloir tenir aucun compte des recommandations du FMI, de l'OCDE, ou des attaques politiques formulées par les États Unis. L'Allemagne, par ses excédents commerciaux, déséquilibre toujours la zone euro, et irrite de plus en plus Washington. Au lieu de commencer à se poser des questions, le ministère des finances allemand annonce son souhait de vouloir aller toujours plus loin dans sa stratégie de cavalier solitaire.

Quels sont les risques que peuvent faire courir une telle politique sur l'avenir de la zone euro ?

Le patient européen panse encore ses plaies de la grande récession de 2008, et le chemin est encore long avant de pouvoir envisager une véritable sortie de crise qui ne pourra être constatée que lorsque le plein emploi sera atteint en Europe. Mais le chômage de la zone euro atteint encore 9.6% de la population active. Aux États Unis, le chômage est de 4.7%, et cette question de la fin de la politique monétaire expansionniste n'a été abordée que depuis quelques mois par la FED. En Europe, cela serait totalement absurde, à moins de considérer que toute la zone qui entoure l'Allemagne n'a aucune espèce d'intérêt. C'est en tout cas la question qui se pose au regard de la nature de cette déclaration.