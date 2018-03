"Les Forçats de la Route" : aussi passionnant qu'ahurissant

THEATRE

Les Forçats de la Route

Adaptation, conception : Nicolas Lormeau

d’après le journal d’Albert Londres.

INFORMATIONS

Comédie-Française

Studio-Théâtre

Galerie du Caroussel de Louvre

99, rue de Rivoli Paris 1er

Jusqu' au 11 mars, à 20h30

Réservation : 01 44 58 15 15/ www.comedie-francaise.fr

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Dès sa création, alors même qu’avant la guerre de 1914, l’Alsace-Lorraine lui était interdite, le Tour de France a su réunir le territoire national et surtout représenter la France profonde. Albert Londres, grand reporter des questions sociétales, suit le millésime 1924 de cette grande boucle et nous fait vivre des coulisses surprenantes, où l’effort absolu est la règle, avec des étapes de 350 à 400 kilomètres par jour. Les coureurs qui partent de nuit, sur des routes à peine carrossables, et qu’il va surnommer les forçats de la route pour ce « Tour souffrance. »

POINTS FORTS

1- Certes, nous voyons chaque année les coureurs s’élancer dans ce Tour dont le parcours géographique n’a plus rien d’hexagonal, et nous constatons leur souffrance.

Il est arrivé que certains y perdent la vie. Mais cela se fait sous le regard des caméras, sur des routes goudronnées avec des équipes de suiveurs et d’assistance bien coordonnées. A l’époque il n’en n’est rien. Chaque coureur a les boyaux de secours de ses roues enroulés autour du corps et chaque étape est un effort surhumain.

2 - Même si l’on n’est guère fasciné par le vélo, on ne peut qu’être touché par le sujet. On comprend très vite pourquoi Nicolas Lormeau se l’est approprié en incarnant Albert Londres lui-même. La description de cette cuvée 1924 de l’événement qu’il a couvert, comme on dit en jargon de métier, pour le compte du journal « Le Petit Parisien », est pour nous sidérante. Dans la scénographie sommaire du décor de la chambre d’hôtel du journaliste, le téléphone a une place considérable. Les commentaires de Nicolas Lormeau en direct, laissent vite la place à ceux d’Albert Londres lui-même, enregistrés sur les projections des films ou des photos de l’époque en noir et blanc. Et pourtant, cite-t-il : « On aurait juré une fête vénitienne, car ces hommes, avec leurs maillots bariolés, ressemblaient de loin à des lampions. »

3 - Nicolas Lormeau est très convaincant lorsqu’il évoque l’une des problématiques de ce tour où sont attendus les célèbres « Frères Pélissier », grands favoris. Ceux-ci ont abandonné dès la troisième étape en protestation contre les organisateurs. Londres les retrouve dans une auberge de Coutances. Des secrets lui sont alors dévoilés. Finalement c’est un italien, Ottavio Bottechia, qui gagnera.