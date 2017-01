Aucun entraînement du cerveau, ni aucune pilule ne vous rendra intelligent, en revanche, voilà ce que vous pouvez faire

Atlantico : Depuis plusieurs années, on assiste à un véritable engouement pour le développement de nos capacités cognitives, comme en témoigne la multiplication des divers entraînements proposés pour stimuler notre mémoire, ou la mise en vente de médicaments servant à stimuler notre intelligence, à l'instar de l'Adderall ou de la Ritaline. Qu'apporte réellement le travail, la stimulation de l'intelligence pure ? Ces méthodes sont-elles efficaces en ce sens ?

Jacques Fradin : Aujourd’hui, nous avons beaucoup de connaissances sur le fonctionnement du cerveau et sur les formes d’intelligence.

Nous sommes donc plus équipés pour concevoir des outils qui en facilitent l’expression et l’utilisation, et pas seulement des méthodes qui la développent au premier degré comme une forme de musculation. Il existe de nombreuses méthodes directes et indirectes dont l’efficacité est variable. Parmi celles-ci, il faut différencier les thérapies cognitives qui libèrent l’intelligence du stress, qui est un facteur majeur de la réduction de l’intelligence au quotidien, limitant ainsi l’accès au cortex préfrontal. Dans beaucoup de situations, le stress diminue les capacités cognitives. Il faut essayer en tout temps de garder son calme malgré les difficultés des situations. Sans cela les méthodes et exercices de stimulation de la mémoire et de l’intelligence sont inutiles.

En ce qui concerne les différents médicaments, la plupart de ceux qui sont supposés booster notre intelligence réduisent en fait notre stress; ils fonctionnent comme des anti-dépresseurs (sérotonine, inhibiteur …). Les personnes qui cherchent à améliorer leurs capacités cognitives utilisent aussi des stimulants (Ritaline, amphétamine …).

Plutôt que de développer notre intelligence pure, ne conviendrait-il pas plutôt de développer notre intelligence émotionnelle ? Que nous apporte concrètement cette dernière au quotidien ?

L’intelligence pure est, il me semble, indissociable de l’intelligence émotionnelle. La motivation dans l’amélioration de nos capacités est essentielle. La triangulaire émotion, pensée, comportement est fondamentale. La gestion de l’émotion interfère avec la motivation, et donc avec le comportement. L’une des raisons qui nous empêche de réaliser nos bonnes résolutions est souvent la motivation. Les émotions peuvent jouer dans un sens négatif: ainsi, le découragement, l'appréhension ou le manque de désir donnent des difficultés pour trouver l’énergie de faire. Sans le stress et le manque de motivation, les capacités de chacun se valent. Les notions de différences dans l'intelligence ont été traitées par Olivier Houdé: suivant la manière dont l’intelligence est stimulée, les réponses vont différer. Par exemple, le stress et la motivation au travail vont être impactés par le sens, la finalité de notre accomplissement. Ces deux facteurs ont donc un rôle déterminant dans notre capacité à faire ou à ne pas faire.

L’intelligence émotionnelle, comportementale et sociale ne se révèlent pas de la même façon en fonction des circonstances. Les échecs scolaires sont souvent contextuels. Par exemple, un élève qui échoue en mathématique peut s’y intéresser plus tard dans la vie via d’autres sujets. L’émotion est essentielle dans le travail, dans la combativité, et la capacité à faire face à la vie.