Au secours, le gouvernement lance la French Fab !

Quelque part, c’était logique et dans la droite lignée de ce qu’on a connu jusqu’à présent : la french touch est reconnue dans le monde entier, nos élites s’époumonent à faire croire que la french tech se fait connaître pendant que la french tax conquiert les coeurs et les portefeuilles français avec un appétit vorace. Il n’était que temps que la french fab face son apparition.

Le « Fab » n’est pas pour « fabuleux » — encore qu’avec Bruno Le Maire comme pilote, aucun superlatif n’est à écarter — mais le résultat mûrement réfléchi en quatrième vitesse par un gouvernement tout frétillant à l’idée de réaliser la vision du Grand Homme à la barre ; Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait en effet déclaré :

« Je veux faire de la France une Startup Nation.

Une nation qui pense et bouge comme une startup. »

Sans doute les centaines de nouvelles pages de lois qui s’amoncellent dans les différents codes français participent-elles de cet esprit « startup », version officine notariale en surchauffe ? En tout cas, le petit Bruno a bien compris sa feuille de route : il va falloir startuper un peu tout ça et la French Fab est l’occasion où jamais.

Concrètement, cette French Fab veut fédérer toutes les entreprises industrielles, de la TPE à la multinationale en passant bien sûr par les « acteurs du développement local », c’est-à-dire les officines de l’État et leurs sprinklers à pognon, en ce compris Bpifrance, cette institution dont on se rappellera avec sang-froid que si elle crame notre pognon, c’est pour la bonne cause. Ou presque quasiment pour ainsi dire.

Encore plus concrètement et au-delà du joli coq bleu, logo représentant cette French Fab dans une déclinaison rudement originale du coq rose de la French Tech, il semblerait que cette initiative soit une campagne de promotion et, de façon plus ou moins liée, qu’un fonds d’innovation doté de 10 milliards d’euros sera lancé dans la foulée.

Histoire de donner un peu de corps à tout ça, le soldat Bruno s’est tout de même donné un peu de mal en trouvant quelques défis à relever : l’innovation (sourire), la baisse du coût du travail (gloussements), la cohérence des filières (rires), la formation (rires francs) ou la compétitivité fiscale (rires massifs, crampe de mâchoire, crise cardiaque, AVC). Il est en effet difficile de rester de marbre à l’évocation de ces différents domaines dans lesquels l’Etat et ses petites interventions ont largement montré leur capacité à créer du chaos et de l’abomination.

L’innovation a rarement bénéficié des coups de pouce de l’État qui agit plutôt comme un perturbateur en réorientant, généralement sans finesse, le capitalisme vers ce que ses hommes ont cru déceler comme tendance ou bon plan. Le fait est que l’innovation, la vraie, surprend toujours et surtout les institutions gouvernementales, qui ont bien du mal à s’y adapter.