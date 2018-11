Au nom de quoi LREM met-il "une dernière fois" en garde sa député osant évoquer un lobby LGBT ?

Atlantico : La République en marche a mis en garde jeudi la députée Agnès Thill "contre les excès" de ses "prises de position publiques", après qu'elle a évoqué "un puissant lobby LGBT à l'Assemblée nationale". Or, est-il délirant de constater le poids d'un groupe de pression, à la fois politique et médiatique (comme a pu le montrer la campagne de communication de Fogiel sur la GPA) ?

Bertrand Vergely. Un groupe de pression est traité de groupe de pression. Quand cela se produit, il y a deux réactions possibles. La première, courante, consiste pour le groupe de pression à être furieux, la seconde, à se frotter les mains.

S’agissant de la première réaction, à savoir la colère, si les groupes de pression aiment pouvoir faire pression et ainsi avoir du pouvoir, ils détestent que cela se sache.

Et, notamment, ils détestent être reconnus en tant que groupes de pression et désignés comme tels. Quand cela se sait, furieux, ils se ruent pour clamer haut et fort qu’ils ne sont nullement un groupe de pression en traitant d’affabulateurs et de complotistes ceux qui ne font que dire la vérité. Réaction qui se comprend.

Quand quelqu’un nous aborde, si nous sommes prévenus qu’il appartient à un lobby, nous allons nous méfier. Nous allons avoir peur d’être manipulés par lui. Et, tout au long de l’entretien que nous allons avoir, nous allons guetter les moments où nous allons avoir l’impression qu’il se sert de nous, nous instrumentalise, nous dérobe quelque chose à notre insu, nous amène là où il a l’intention de nous mener afin d’obtenir de nous ce qu’il veut. C’est la raison pour laquelle un groupe de pression n’aime pas la lumière mais l’ombre. En pleine lumière, il est inefficace. Son pouvoir vole en miettes. Dans l’ombre, il peut agir. Baudelaire l’a parfaitement compris dans un petit poème en prose intitulé Un joueur généreux : l’arme favorite du diable est de faire croire qu’il n’existe pas. Les escrocs sont toujours charmeurs et charmants. On leur donnerait le bon Dieu sans confession

Agnès Thill, députée de la LREM, a récemment dénoncé l’existence d’un lobby LGBT parmi les députés à l’Assemblée Nationale. Le fait qu’elle ait été accusée de délirer est parfaitement normal. Ne soyons pas naïfs. Agnès Thill n’est pas folle. Si elle a éprouvé le besoin de twitter comme elle l’a fait sur le groupe de pression pro-LGBT à l’Assemblée Nationale, c’est qu’elle a certainement de bonnes raisons de le faire. Quand un groupe de pression existe, il se défend toujours en expliquant qu’il n’existe pas et qu’il est victime d’une diffamation. On imagine mal qu’il dise : « Oui. C’est vrai. Nous sommes un groupe de pression et nous avons l’intention de le rester et même d’accroître nos activités de lobbying ».