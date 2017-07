Au G20, Trump donne une leçon de diplomatie à l’Occident

Article publié initiallement sur le site Décider & Entreprendre, la voix des entreprises

Une fois de plus, la presse subventionnée explique à l'envi que Donald Trump est isolé sur la scène internationale et qu'il ne comprend rien à la diplomatie. À y regarder de plus près, c'est quand même un peu l'inverse qui se produit, et le bonhomme Trump peut se targuer d'engranger, quoi qu'on en dise, de belles victoires diplomatiques.

Les sujets de crispation au G20 étaient connus d'avance. Trump applique sa politique et veut voir évoluer le rapport de force international sur deux points mentionnés dans son programme électoral: le retour aux énergies fossiles et l'introduction de tarifs douaniers sur des produits couverts par les accords de l'OMC (notamment l'acier, qu'il voudrait protéger).

Ces deux sujets constituent de véritables ruptures dans la politique américaine et dans le multilatéralisme induit par le libre échange.

Et... Trump peut se targuer d'avoir obtenu une vraie prise en compte rapide de ce revirement.

Bien sûr, tout le monde a répété le gimmick d'Emmanuel Macron selon lequel l'Accord de Paris sur le climat est irréversible. Mais... Trump a obtenu de sérieuses avancées sur ses positions et a commencé à fissurer un accord dont il veut la peau.

Ainsi, officiellement:

The United States of America states it will endeavour to work closely with other countries to help them access and use fossil fuels more cleanly and efficiently and help deploy renewable and other clean energy sources, given the importance of energy access and security in their nationally determined contributions.

[Les USA affirment qu'ils s'efforceront de collaborer étroitement avec les autres pays pour les aider à accéder et à utiliser des énergies fossiles plus proprement et efficacement et qu'ils les aideront à déployer des énergies renouvelables ou d'autres sources d'énergie propre, étant donnée l'importance de l'accès et de la sécurité de l'énergie dans les contributions spécifiques.]