"Au fond de l’eau" : sombre et gothique ; le best-seller de l'été 2017 ?

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

L’éditeur français interpelle le (futur) lecteur : « Pourrez-vous remonter à la surface ? » Oui, comment remonter à la surface, une fois lancé dans l’histoire ? Une histoire toute simple : une femme, Nel, a appelé sa sœur Julia qui a refusé de lui répondre. Une semaine plus tard, le corps de Nel est retrouvé sans vie dans la rivière qui serpente dans la petite ville de Beckford. Soudain, Julia est envahie par la frayeur de devoir retourner sur les lieux de son enfance ? La peur la tenaille: va-t-elle pouvoir affronter le soi-disant suicide de sa sœur ?

va-t-elle accepter de s’occuper de Lena, sa nièce de 15 ans, qu’elle ne connaît pas ? va-t-elle oser se colleter avec un passé qu’elle s’est toujours appliqué à éviter, à fuir ? Et puis, il y a cette rivière. Celle qu’on appelle « la rivière aux suicidées »-,comme il y a, au Japon, la « forêt des suicidés »…

POINTS FORTS

-Trois femmes, Nel, Julia et Lena, emplissent le roman de Paul Hawkins. Trois femmes en quête d’elles-mêmes. Toutes habitées, habillées par des fêlures.

-L’art et la manière de Paula Hawkins qui assure ne pas être la JK Rowling (la créatrice de la saga « Harry Potter ») du thriller « psychologique domestique » ! Très vite à la lecture, on n’a aucun doute, « Au fond de l’eau » sera LE best-seller de l’été 2017.

-Une « certaine » atmosphère, une folle lenteur: deux touches que l’auteure assume pleinement. L’intrigue est tout aussi sobre que glaçante, les personnages sont joliment dessinés…

-Bien sûr, et c’est une évidence, avec « Au fond de l’eau », Paula Hawkins n’a rien inventé dans le genre du thriller: elle a des liens de parentèle littéraire avec Michael Conelly ou encore Stieg Larsson, l’auteur de la saga « Millenium ». Mais elle y ajoute une touche, une patte follement personnelle.

-Un roman dédié « à tous les fauteurs de trouble » et placé sous le haut patronage de l’actrice et danseuse britannique Emily Perry (« Mieux vaut laisser sombrer certaines choses. D’autres non, mais lesquelles ? Les avis divergent ») et du neurologue et écrivain Oliver Sachs (« Les souvenirs sont transformés, désassemblés, réassemblés et recatégorisés par chaque acte de remémorisation »).

POINTS FAIBLES

Pas moins de onze protagonistes vont se succéder, se croiser au hasard des pages d’« Au fond de l’eau ». D’emblée, la lecture demande un minimum de concentration, au risque de se perdre dans les méandres et lacets de la rivière.

EN DEUX MOTS

La star mondiale du thriller « psychologique domestique » est donc retour avec ce « Au fond de l’eau ». Trois femmes, parmi onze personnages, habitent le roman de Paula Hawkins dans une atmosphère sombre et gothique. Inéluctablement, on s’enfonce au fond de l’eau. Oui, pourra-t-on vraiment remonter à la surface ?...