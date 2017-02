Au delà du #FillonGate, la droite hantée par son incapacité à trancher le débat sur la ligne Buisson

Atlantico : En dehors des révélations du Canard Enchaîné, ne peut-on pas voir également une problématique plus profonde, liée à l'idéologie du parti ? Alors que Nicolas Sarkozy avait fait campagne en 2007 puis en 2012 sur la ligne Buisson, la droite française ne souffre-t-elle pas d'un manque de clarification sur ce point dans cette campagne pour 2017 ?

Jean-Sébastien Ferjou : Depuis 2012, la droite n'a jamais été capable de trancher sur ce sur ce qu'elle pensait de la ligne buisson : Nicolas Sarkozy a-t-il perdu à cause de la ligne Buisson en 2012 ou bien a-t-il fait un score relativement inespéré grâce à cette ligne (en réalisant un meilleur score à la présidentielle que tout ce qu'avaient annoncé les sondages pendant les 18 mois précédent) ?

Quelles que soient les relations personnelles entre Patrick Buisson et Nicolas Sarkozy aujourd'hui, on voit bien que le positionnement de Sarkozy à la primaire restait sur le même moule idéologique.

Tandis que celui d'Alain Juppé prenait le parti contraire avec l'identité heureuse.

D'une certaine manière, la victoire de François Fillon à la primaire a mis un éteignoir sur ce débat puisque son côté conservateur et la manière dont il a su s'appuyer sur les réseaux issus de la manif pour tous et de sens commun a brouillé les lignes de ce point de vue et lui a évité d'avoir à se prononcer véritablement sur cet enjeu. Même si dans les faits, ses prises de position sur le totalitarisme islamique ont fait pencher sa campagne un peu plus du côté de la ligne Buisson. Fillon n'a jamais entretenu de liens avec Buisson et ses filiations idéologiques sont profondément différentes.

Jérome Fourquet : Ce débat qui divise profondément la droite depuis des années a été tranché dans le cadre de la primaire de novembre dernier. Cette "ligne buisson", d'une certaine manière, a été porté à la fois par Nicolas Sarkozy et par François Fillon au premier tour puis par François Fillon seulement au second tour. Il a été élu très largement sur un corps électoral de 4 millions de personnes avec 66% des voix.

Si l'on considère uniquement les sympathisants de droite qui sont allés voter (et non tous les électeurs de la primaire) on est sur un rapport de force de 75% en faveur de François Fillon contre 25% seulement en faveur de la ligne identité heureuse porté par Alain Juppé. Alors oui, ce débat agite la droite de manière récurrente, mais il a été bien tranché.

François Fillon n'a pas l'intention de dévier de sa ligne. Avant même l'éclatement du Pénélope Gate, il avait connu un trou d'air dans sa campagne après la primaire au mois de décembre et avait décidé de la relancer en Janvier en se déplaçant à Nice ou il avait tenu des propos très durs sur l'immigration. Même chose il y a encore quelques jours, avec un nouveau re lancement de sa campagne en région parisienne, avec la question de l'insécurité pour principale thématique. Quelque part il incarne cette ligne "buisson" ou "droite décomplexé".

Quelles sont les conséquences, aussi bien pour le parti que pour les électeurs, de cette difficulté à trancher un tel débat interne à la droite ?

Jean-Sébastien Ferjou : Aujourd'hui, l'incapacité à sortir un plan B relève certes de l'incapacité à mettre d'accord la génération des quinquas mais aussi profondément de la faiblesse générée par ce débat non tranché.

Fidèle à ses habitudes, la droite a passé le quinquennat Hollande à se diviser sur des questions de personnes, que ce soit à l'occasion de la guerre Fillon Copé -les partisans de l'un ou de l'autre étaient là pour des affinités personnelles, ou des calculs de carrière, peu par adhésion idéologique- à l'occasion de l'élection à la tête de l'UMP qui s'est jouée sur un positionnement pro ou anti Sarkozy, ou encore à l'occasion de la primaire.

D'une certaine manière, on pourrait même soutenir qu'il n'y a quasiment pas eu d'opposition de la droite parlementaire pendant le quinquennat Hollande. La gauche, fidèle elle aussi a ses habitudes, s'en est elle-même chargée et l'opposition médiatique et politique à François Hollande à l'Assemblée s'est principalement construite sur les frondeurs, Jean-Luc Mélenchon voire Manuel Valls ou Emmanuel Macron. Avec bien évidemment un FN en embuscade.