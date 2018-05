Attention vos oreilles : Laurel ou Yanny ? Après la couleur de la robe, les réseaux sociaux s’enflamment pour savoir lequel de ces 2 mots chacun entend

Dans la vidéo, 53% des individus comprennent « Laurel » et 47% « Yanny ». Quels sont les facteurs qui expliquent les différentes de perception acoustique ?

Hervé Pratel : Ces différences s’expliquent en partie par la biologie. En fonction de l'âge et de la capacité à assimiler les sons, le cerveau intègre les phonèmes différemment. Les individus jeunes ont un système de perception plus performant et sont davantage réceptifs aux hautes fréquences, comme les ultrasons au cinéma par exemple. ) Et ils sont plus enclins à entendre "Yanny" car le Y est aigü. Ceci est dû à un phénomène biologique provenant de la petite enfance. En dessous d’un an, le bébé est ultra réceptif aux spécificités des langages qui comprennent le plus de nuances ( le chinois et l’arabe par exemple).

En revanche, en grandissant nous intégrons une langue maternelle et une culture, et ce patrimoine linguistique biaise la perception des sons. On transpose notre langage et nos habitudes d'interprétation sur d’autres langues, ce qui donne ces décalages de perception. Chez les individus plus âgés, les hautes fréquences sont moins discernables en raison du vieillissement de l'ouïe, donc on est plus enclin à entendre "Laurel" que "Yanny", car Laurel renvoie à une perception plus basse fréquence.

Par ailleurs, le cerveau intègre des sons et agit en complémentarité avec le contexte. Le contexte joue ici un rôle essentiel, car l'individu est formaté par ce que l'on attend de lui. C’est le phénomène d'amorçage : la personne est inconsciemment orientée et influencée par les options qui se présentent à elle en fonction du contexte (flux de parole élevé, défilement des images rapides, intervention de tiers dans le processus de choix entre Yanny et Laurel), ce qui explique qu’elle comprenne la signification d’un son différemment que si elle était seule au calme par exemple.

Ces perceptions auditives sont-elles transposables aux perceptions visuelles ? Notamment pour expliquer qu’une robe bleue soit également vue de couleur dorée selon les individus ?

Oui, car le contexte produit des effets similaires sur la perception visuelle. Les mécanismes de de perception auditives sont identiques aux mécanismes de perception visuelles, avec une variable supplémentaire, celle de la colorimétrie. Le choix est alors déterminé en fonction de l'éclairage, de l'intensité du soleil ou des nuances d'ombres par exemple.

Que nous apprend la perception acoustique sur les mécanismes de réceptions cérébraux ?

L’acoustique et les fréquences produisent des effets très précis sur le cerveau. Ce qui explique l’engouement pour les chaines youtube qui proposent des vidéos ou des sons créés par des spécialistes et des chercheurs, procurant des hallucinations auditives. Les fréquences basses donnent des sensations d'extase et de bien-être qui peuvent être très fortes. A l’inverse les effets crées par certaines fréquences peuvent être également très anxiogènes, comme les bandes-sons des films d'horreur ou de thrillers . Les applications qui ont proposé ces fréquences ont d’ailleurs été interdites car elles étaient trop dangereuses. Notamment avec un effet proche des drogues, et causant des dommages cérébraux.