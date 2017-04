Attention travaux : la droite en plein opération rafistolage de son unité

Atlantico : Alors que l'issue de l'élection se rapproche, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont renouvelé, au cours de ces dernières heures leur soutien au candidat François Fillon. Si l'unité de la droite paraît pour le moins fragile à ce jour, celle ci pourrait elle être suffisante dans l'optique de gouverner le pays ?

Maxime Tandonnet : Tout dépend du résultat des élections présidentielles et législatives. Si François Fillon l'emporte aux présidentielles sa victoire à l'arrachée pourrait entraîner une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Il me semble que sa victoire serait vécue comme un événement exceptionnel après une campagne aussi incertaine et chaotique. Cette heureuse surprise, une double victoire aux présidentielles et législatives, se traduirait alors par une dynamique de gouvernement devant laquelle s'effaceraient les divisions personnelles et les guerres d'ego.

En outre, la droite est relativement homogène sur le plan des propositions de fond: libéralisation de l'économie, sécurité, maîtrise des frontières. Dès lors, la volonté de gouverner ensemble l'emporterait tout au moins pour les deux années à venir. En revanche, en cas de victoire de M. Macron aux présidentielles, la situation de la droite serait beaucoup plus complexe, même dans l'hypothèse d'une majorité droite et centre aux élections législatives. Une partie des députés de la droite et du centre seraient tentés de soutenir l'expérience Macron et s'allieront avec les socialistes modérés dans la mouvance de M. Valls, au moins en un premier temps. On entrerait alors sans doute dans une situation assez confuse, sans orientation politique claire.

Si les tensions ont été nombreuses autour de la candidature Fillon, comment comprendre la persistance de cette relative unité en comparaison d'une véritable explosion de la gauche ?

La situation de la gauche et de la droite sont totalement différentes. La gauche sort de cinq ans au pouvoir qui ont laissé de profondes cicatrices. La politique de M. Hollande et M. Valls axée sur le pacte de responsabilité et sur une relative libéralisation du marché du travail a entraîné de violentes oppositions, celles de M. Mélenchon et des "frondeurs" du parti socialiste, dont M. Hamon. Celles-ci se retrouvent aujourd'hui dans les déchirements de la gauche. Il y a bien une fracture profonde entre deux courants à gauche: l'un étatiste, égalitariste, réservé envers l'Union européenne, et l'autre social-démocrate, pro-européen et conscient des réalités de l'économie de marché. Les deux gauches semblent désormais irréconciliables. Elles pourraient s'unir dans l'adversité, en cas d'échec aux élections présidentielles et législatives face à des candidats de droite. En revanche, à terme, pour la gauche, une victoire aux présidentielles de Macron ne serait pas forcément un scénario favorable. Elle se traduirait sans doute par l'émergence d'une alliance de gouvernement plus ou moins stable et durable centre droit/centre gauche, rejetant dans l'opposition la frange progressiste du parti socialiste. Ce serait clairement la fin d'une époque, celle ouverte par le congrès d'Epinay en 1971 par François Mitterrand unifiant le parti socialiste. Ce serait sans doute la fin du parti socialiste créé par ce dernier.