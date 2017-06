Attention héritage piégé : pourquoi le vrai défi budgétaire auquel doit s'attaquer le gouvernement s'il veut nous faire entrer dans un nouveau monde n'est pas celui qu'on croit

Atlantico : Ce samedi 24 juin, le nouveau ministre de l'économie et des finances a tenu un discours de rigueur en affirmant qu'il était nécessaire de prendre "immédiatement", des décisions difficiles afin de respecter la règle européenne des 3% de déficits publics. Pourtant, au regard de l'importance de ces questions, ne serait-il pas nécessaire de prendre plus de temps afin d'identifier quelles sont réellement les sources de déséquilibres du budget de la France? La méthode découlant de la volonté de respecter la règle des 3% ne conduit elle pas à abuser de la technique du rabot ?

Philippe Crevel : Bruno Le Maire, avec son annonce, ne fait que répéter les vieilles méthodes, les vieilles pratiques qui vont être adoptées par le tout nouveau gouvernement qui arrive. C’est-à-dire on fait un audit de la situation, en général réalisé par la Cour des Comptes et qui conclut presque toujours sur un dérapage des dépenses publiques et du déficit public. Ce sera évidemment le cas cette fois-ci, le déficit étant attendu à 3,2% du PIB. Durant les premières semaines, le gouvernement va dans ce cas annoncer un plan de mesures visant à, autant que possible, limiter la dérive en accusant le précédent gouvernement de cette fameuse dérive. A chaque fois on constate que ça échoue. Entre les promesses qui ont été faites, et entre cette nécessité de limiter le déficit, le gouvernement est écartelé, cela aboutit à avoir une image peu cohérente de l'action gouvernementale. C'est vrai qu'on n'imagine pas un dirigeant d'entreprise, après 3 ou 4 semaines, prendre des mesures dès son accession à la direction d'entreprise. Or, on veut appliquer les méthodes liées à l'entreprise à l'administration. Donc il ferait bien de prendre un peu plus de temps, et Bercy devrait songer à trouver les vrais gisements d'économie, et pour trouver les responsables et les raisons de cette dérives. Et non pas pratiquer quelques coupes administrées afin de faire plaisir à la Commission Européenne.

Jacques Bichot : Oui, « réfléchir avant d’agir » est une sage maxime ! Ceci étant, on pourrait penser que le nouveau président de la République a eu le temps et l’occasion (passage par Bercy) de réaliser une analyse en profondeur du problème dont le fort déficit chronique des finances publiques françaises n’est qu’un des aspects, en interaction avec d’autres déficits et d’autres dysfonctionnements.

Parmi les autres déficits qui entrent en synergie avec celui des finances publiques, il y a celui de nos échanges extérieurs. Les obligations et bons émis par le Trésor public français et ses clones – notamment la CADES, qui émet des emprunts pour le compte de la sécurité sociale – sont pour une part considérable souscrits par des agents étrangers. Cet apport de fonds dépasse nettement le mouvement de sens inverse (prêts français à des agents étrangers). Cela signifie que la France vit à crédit, s’endettant vis-à-vis d’agents étrangers pour financer des achats de biens et services supérieurs à nos ventes. Le déficit public sert aux Français à vivre « au-dessus de leurs moyens », à consommer plus qu’ils ne produisent.

Le déficit public n’est pas financé en totalité par l’étranger ; il l’est aussi par les ménages français, qui globalement épargnent plus que les agents économiques (entreprises, administrations et ménages) n’investissent. Nous accumulons une « mauvaise graisse », sous forme principalement d’assurance vie qui finance une fraction du déficit public à l’aide d’OAT (Obligations assimilables du Trésor). Chaque épargnant pris en particulier possède certes ce qui est inscrit à son compte, mais globalement la fortune de ces épargnants est nettement inférieure à la somme de ces avoirs. Ceux-ci constituent des « faux droits » au sens que Jacques Rueff donne à cette expression : une grosse enveloppe juridique, mais une petite réalité économique. Il serait d’ailleurs merveilleux pour la France de recourir à un homme tel que Jacques Rueff, l’un des artisans du redressement des finances publiques françaises au début de la Ve République, puisque nous sommes à nouveau plongé dans un problème de multiplication des faux droits, nonobstant les changements considérables intervenus dans les techniques financières

En schématisant, l’État et notre système de protection sociale paient trop de personnes à ne rien produire qui soit jugé utile par le reste du monde, qu’il s’agisse de retraités, de chômeurs, de réfugiés ou de fonctionnaires employés à faire appliquer des règlementations inutiles ou nuisibles. Il faut ajouter à cela le gaspillage engendré par des comportements regrettables, comme par exemple l’indiscipline en milieu scolaire qui conduit à mobiliser un personnel enseignant et administratif supérieur d’environ 20 % à ce qui suffirait si les cours se déroulaient dans une ambiance studieuse. La solution est : davantage d’actifs employés, et des emplois en moyenne plus utiles.

Du point de vue des "rentrées fiscales", quels sont les catégories entre les particuliers (classes moyennes, supérieurs, les "1%" etc..), et les entreprises (PME, grandes entreprises etc...), qui sont les plus mis à contribution dans la budget, quelles sont celles qui supportent le déséquilibre le plus important ? Quelles sont les catégories qui sont "épargnées" ?

Philippe Crevel : Par définition, c'est toujours le cœur de la population, c'est-à-dire les classes moyennes et supérieures, qui sont aujourd'hui mis à contribution fortement pour les finances et dépenses publiques , à travers à la fois un taux sur le revenu qui a fortement progressé sous le quinquennat de François Hollande et qui pèse maintenant plus de 70 milliards d'euros, et à la fois par une remise en cause de certaines mesures familiales. Ce sont les classes moyennes et supérieures qui ont été fortement mises à contribution. Par ailleurs, les entreprises, en France, financent une grande partie de la protection sociale. Et comme nous avons une dépense sociale extrêmement élevée (34% du PIB), évidemment que l'entreprise en paie le prix, et bien plus que chez nos partenaires. Aujourd'hui, l'idée était de diminuer la pression sur les entreprises, et redonner un peu de pouvoir d'achat aux actifs afin de desserrer la contrainte fiscale de ces dernières années. La gamme de prélèvement est tellement large en France que nul ne peut échapper à l'impôt dès son réveil. Via la TVA, la CSG, les cotisations sociales, le RSI, l'URSAF, tout le monde va devoir un moment payer son dû. Il est vrai qu'un peu plus de la moitié des Français ne paie pas l'impôt sur le revenu. Nous ne sommes pas tous égaux en termes de CSF. Mais sinon, la France a un record européen en matière de prélèvement obligatoire. C'est plutôt la nécessité de diminuer de 4 à 5 de PIB les prélèvements qui s'imposent sur l'ensemble de la population.